Oggi si ricorda Santa Firmina, o Fermina, martire del III secolo, venerata in particolare ad Amelia, in Umbria, dove è patrona della città. Secondo la tradizione, fu una giovane cristiana che affrontò il martirio durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano, senza rinnegare la propria fede. La sua testimonianza è ancora oggi occasione di preghiera e devozione.

L’Église fait mémoire de sainte Firmine, jeune martyre du IIIe siècle, particulièrement vénérée à Amelia, en Ombrie, dont elle est la patronne. Selon la tradition, elle témoigna de sa foi chrétienne jusqu’au martyre, durant les persécutions de Dioclétien.

La tradizione e la curiosità

Il nome Firmina richiama il latino firmus, che significa saldo, forte, costante. Una bella immagine per una santa la cui memoria è legata alla fermezza delle proprie convinzioni. La tradizione la ricorda anche come protettrice dei naviganti: a Civitavecchia è particolarmente venerata per il legame con il mare e con le vicende dei marinai.

Uno sguardo alla Valle d’Aosta

La nostra regione ha costruito la propria identità custodendo un patrimonio fatto di lingue, tradizioni e consuetudini. Il francese e il francoprovenzale non sono semplici strumenti di comunicazione: sono parte della memoria collettiva, raccontano il modo di vivere delle comunità e il legame con il territorio.

Anche il teatro popolare in patois, le feste di paese e le iniziative culturali contribuiscono a mantenere viva questa eredità. L’autonomia valdostana trova qui una delle sue ragioni più profonde: nella possibilità di preservare una specificità storica e culturale e di trasmetterla alle nuove generazioni.

En Vallée d’Aoste, la langue et les traditions sont au cœur de notre identité. Le français et le francoprovençal témoignent d’une histoire particulière, que l’autonomie permet de protéger et de faire vivre.

Accadde oggi

Il 24 novembre 1859 venne pubblicata a Londra la prima edizione di L’origine delle specie di Charles Darwin. Un’opera destinata a cambiare profondamente il pensiero scientifico e il modo di interpretare la vita sulla Terra.

Un proverbio del giorno

Goccia a goccia si scava la roccia.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

L’appuntamento da non perdere

Ad Aosta, al Teatro Giacosa, torna Lo Charaban, il tradizionale spettacolo di teatro popolare in patois. La compagnia porta in scena una nuova commedia all’insegna dell’ironia e della satira, nel segno di una tradizione profondamente valdostana.

Martedì 24 novembre, ore 21.00. Biglietto: 15 euro. Le rappresentazioni proseguiranno fino al 29 novembre.

Il pensiero del giorno

Le radici non ci impediscono di andare lontano: ci ricordano da dove veniamo.