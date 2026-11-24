«Ci sono cose che non aveva mai raccontato a nessuno». Dalle pagine più riservate del diario personale di Papa Francesco emerge un ritratto inedito di Jorge Mario Bergoglio, fatto di fede, inquietudini, momenti di profonda fragilità e sorprendenti esperienze spirituali. Tra i passaggi più destinati a suscitare attenzione ci sono proprio quelli nei quali il Pontefice argentino racconta di aver incontrato il diavolo, descrivendone gli occhi invitanti e il rantolare della voce.

A portare alla luce queste testimonianze è il cardinale Victor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e collaboratore molto vicino a Francesco, autore del volume Il Diario personale di Papa Francesco, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV). Un libro che raccoglie e organizza gli appunti privati di Bergoglio, offrendo ai lettori uno sguardo mai avuto prima sulla sua dimensione più intima.

La storia della pubblicazione nasce da una precisa indicazione dello stesso Francesco. Fernández racconta che, durante un incontro privato a Santa Marta, il Papa gli mostrò alcuni documenti e un'agenda che utilizzava come diario personale. In quell'occasione gli disse: «Di questo vedrete voi», aggiungendo che avrebbe dovuto essere pubblicato ciò che poteva servire «per l'edificazione» delle persone.

Dopo l'elezione di Papa Leone XIV, il cardinale ha ritenuto necessario recuperare quel materiale, temendo che potesse andare disperso o finire nelle mani sbagliate. Ha quindi raccontato al nuovo Pontefice la conversazione avuta con Bergoglio. Leone XIV ha mostrato interesse e, due giorni dopo, è stata ritrovata la scatola contenente gli scritti. Il materiale è stato quindi affidato a Fernández per la preparazione del volume.

Ma è soprattutto il contenuto del diario a riservare le sorprese più forti. Francesco non vi parla soltanto della sua attività di Pontefice, delle persone incontrate o delle questioni della Chiesa. Racconta esperienze spirituali personali, momenti di paura, visioni e incontri interiori che non aveva mai condiviso pubblicamente.

«In alcune occasioni abbia incontrato il diavolo, descrive i suoi occhi invitanti, il rantolare della sua voce», spiega Fernández nell'intervista ai media vaticani. Una testimonianza che restituisce una dimensione particolarmente intensa della spiritualità di Bergoglio e che, secondo il cardinale, non deve essere letta semplicemente come una raccolta di episodi spaventosi.

Le esperienze legate al demonio ricompaiono più volte nelle annotazioni e arrivano persino nell'ultimo paragrafo del diario, dove Francesco ripercorre la propria vita. Fernández invita a coglierne soprattutto il significato spirituale: «Indicano momenti che Dio permise in cui Francesco si sentiva chiamato a lasciare la superficialità, a entrare nelle profondità della vita, a recuperare il senso più importante e decisivo della sua esistenza».

Non si trattava, dunque, di esperienze che gli impedivano di vivere con serenità. All'esterno Bergoglio continuava a scherzare, sorridere e mantenere il suo consueto buonumore. Dentro di sé, però, quei momenti rappresentavano un richiamo a non perdere di vista la propria missione. «Devi stare attento, ricordati per che cosa devi vivere, prendi la tua missione molto sul serio, non perdere il vero orientamento della tua vita», riassume il cardinale.

Tra le pagine più sorprendenti c'è anche il racconto di una crisi spirituale particolarmente difficile, vissuta da Francesco tra il 2021 e il 2022. Il Pontefice parla di «aridità, desolazione, tempo oscuro». Una fase che, secondo Fernández, ha segnato profondamente la sua maturazione interiore, portandolo a una fiducia ancora più radicale nell'amore di Dio.

Da quella sofferenza sarebbe nata una delle sintesi più significative della spiritualità bergogliana: l'abbandono totale nelle mani del Signore, unito alla capacità di riconoscere e rispettare la dignità degli altri. Il cardinale collega questa trasformazione anche agli ultimi grandi documenti del pontificato, in particolare l'esortazione apostolica C'est la confiance, dedicata a Santa Teresa di Gesù Bambino, e l'enciclica Dilexit nos.

Il diario, tuttavia, non è fatto soltanto di inquietudini e momenti drammatici. Ci sono anche racconti delicati del rapporto personale di Francesco con Gesù e con Maria. «Mi ha sorriso», «mi ha parlato con il suo sguardo», «mi sono addormentato nella sua presenza amorevole»: sono alcune delle espressioni che Fernández ha ritrovato negli scritti e che mostrano una spiritualità vissuta in modo profondamente personale.

Il cardinale racconta di essere rimasto sorpreso quando ha aperto la scatola e ha cominciato a leggere quelle pagine. Alcune informazioni erano per lui completamente nuove. Non pettegolezzi o curiosità marginali, ma elementi importanti per comprendere l'anima di Francesco. Per questo ha scelto di conservare anche passaggi particolarmente intimi, escludendo soltanto annotazioni irrilevanti, ripetizioni, riferimenti privati a persone viventi e parti scritte con segni che lasciavano intendere la volontà di non renderle leggibili.

Un testo di Papa Francesco tratto dal "Diario personale" (ph. Vaticanews)

Tra le testimonianze più toccanti Fernández ne ricorda soprattutto due. La prima porta la data del 7 giugno 2018 e contiene parole inquietanti: «Ieri notte ho visto l'ingresso dell'inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi terrorizzò... La seduzione pagana è forte… ma non c'è spazio per la speranza in essa».

La seconda, datata 1° maggio 2019, restituisce invece un'immagine completamente diversa, fatta di protezione e abbandono: «Sentivo con certezza che il Signore mi amava con predilezione. È stato un lungo momento in cui il Signore mi ha mostrato l'amore che ha per me... Sembrava che fosse come il materasso che mi avvolgeva e mi salvava dalla disgregazione».

Due pagine apparentemente lontanissime, ma che per Fernández raccontano lo stesso uomo: da una parte la consapevolezza del male e delle tentazioni, dall'altra la certezza di essere amato e custodito da Dio.

Nel volume trovano spazio anche la devozione popolare di Bergoglio, la sua abitudine di affidare piccoli biglietti di supplica a San Giuseppe e la lunga contemplazione davanti all'immagine della Salus Populi Romani. Emergono inoltre le sue riflessioni sulla dignità dei poveri, dei migranti, dei disabili e dei prigionieri, temi che hanno attraversato tutto il suo pontificato.

Per Fernández, pubblicare il diario significa soprattutto permettere a Francesco di raccontarsi attraverso la propria voce, senza filtri e senza ricostruzioni di terzi. «Questo libro mi permette di lasciar parlare lui su sé stesso, di far risuonare una sua voce che non avevamo mai sentito, e che ci sorprende di nuovo».

E proprio questa è forse la rivelazione più significativa del volume: dietro il Papa sorridente, diretto e spesso ironico, c'era un uomo che attraversava paure profonde, crisi interiori e momenti di intensa esperienza mistica. Un uomo che, anche davanti a ciò che percepiva come la presenza del demonio, continuava a cercare nella fede la risposta decisiva alla propria esistenza.