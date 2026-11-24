Dare voce ai giovani, trasformare le idee in proposte concrete e aprire un canale di dialogo diretto con il Comune. È partita con questo spirito la Consulta dei giovani di Charvensod, che nella serata di giovedì 19 novembre ha svolto il suo primo incontro, mettendo sul tavolo alcune idee che spaziano dalla gestione delle fontane pubbliche alle iniziative per la comunità, fino al futuro dei capannoni di Plan-Félinaz e alla possibilità di ospitare spettacoli teatrali.

Tra le prime proposte emerse c’è quella di organizzare un appuntamento invernale rivolto alla popolazione negli anni in cui non si svolge la veillà di Traditèn, creando un’occasione di incontro e aggregazione. Un’altra idea, decisamente concreta, riguarda le numerose fontane del paese: una partecipante ha suggerito di installare rubinetti che consentano di interrompere il flusso d’acqua quando le fontane non vengono utilizzate, evitando sprechi e favorendo una gestione più attenta delle risorse.

Nel corso della riunione sono stati affrontati anche il regolamento per l’utilizzo del forno comunale e gli interrogativi sul futuro dei capannoni di Plan-Félinaz, una volta completati. I giovani hanno chiesto di conoscere le modalità di utilizzo degli spazi e se potranno essere destinati anche ad attività diverse da quelle sportive. In particolare, una ragazza appartenente a una compagnia teatrale ha sottolineato l’importanza di prevedere anche il teatro, con ambienti attrezzati per accogliere spettacoli e iniziative culturali.

La Consulta, istituita dal Consiglio comunale lo scorso 11 giugno, nasce proprio per favorire questo tipo di confronto. È un organismo consultivo e propositivo che mette in relazione i giovani tra i 15 e i 25 anni con l’amministrazione comunale, offrendo loro la possibilità di presentare osservazioni, proposte e pareri, pur senza carattere vincolante, al Consiglio, alla Giunta, al sindaco e agli assessori. Il suo campo d’azione è ampio: cultura, sport, ambiente, volontariato, scuola e lavoro, con l’obiettivo di dare spazio alle idee delle nuove generazioni e accompagnarle, quando possibile, verso la loro realizzazione.

Al momento gli iscritti sono dieci, anche se non tutti hanno potuto partecipare al primo appuntamento. La seduta è stata accompagnata dal gruppo di coordinamento, che rappresenta il raccordo tra la Consulta e l’amministrazione comunale. Ne fanno parte la consigliera Sophie Perret, delegata dal sindaco alla presidenza del gruppo, la consigliera di minoranza Barbara Comé e Gabriele Saba, rappresentante designato dalla maggioranza. Era presente anche il sindaco Ronny Borbey.

Dopo le presentazioni, i partecipanti hanno affrontato insieme la lettura del regolamento, ricevendone una copia per poter approfondire il funzionamento dell’organismo. Un aspetto significativo è stata anche la possibilità di partecipare a distanza: due giovani si sono collegati dalle rispettive sedi universitarie, una modalità prevista proprio per permettere a chi studia fuori Valle o fuori sede di continuare a prendere parte ai lavori.

«A Charvensod i giovani sono molti e sono anche molto attivi, sia nelle associazioni sia nei vari gruppi del territorio – spiega Sophie Perret –. Ci siamo accorti che sono energici e hanno molte idee: ci sembrava importante metterli in comunicazione diretta con l’amministrazione, affinché anche le loro idee possano concretizzarsi».

Il percorso, dunque, non si ferma al primo confronto. Il gruppo di coordinamento ha invitato i partecipanti a continuare a confrontarsi, raccogliendo progetti, domande e proposte da presentare al prossimo appuntamento. La Consulta potrà inoltre organizzarsi in commissioni o gruppi di lavoro dedicati ai singoli temi, con la possibilità di riunirsi anche al di fuori delle sedute ufficiali.

«La Consulta è fatta da loro: noi, come gruppo di coordinamento, siamo lì per ascoltare e per riportare le loro proposte e le loro domande all’amministrazione», sottolinea ancora Perret, delineando un ruolo che punta a facilitare il dialogo senza sostituirsi ai ragazzi.

Il prossimo incontro è previsto a metà gennaio e sarà l’occasione per coinvolgere anche gli iscritti che non erano presenti alla prima riunione, ma soprattutto per dare seguito alle idee iniziali e cominciare a trasformarle in progetti.

Le adesioni rimangono aperte. Possono entrare a far parte della Consulta i giovani tra i 15 e i 25 anni residenti a Charvensod, presentando al Comune l’apposito modulo. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore. La partecipazione è libera e gratuita.

Dalle piccole soluzioni per ridurre gli sprechi d’acqua alle ambizioni culturali legate agli spazi di Plan-Félinaz, il primo incontro ha restituito un segnale chiaro: i giovani hanno voglia di partecipare, proporre e incidere sulla vita del paese. Ora la sfida sarà dare continuità a questo entusiasmo e fare in modo che le idee trovino ascolto e, dove possibile, diventino realtà.