Avere una casa dignitosa, sicura, accessibile e sostenibile sta diventando una difficoltà sempre più concreta anche in Valle d'Aosta. Il problema non riguarda soltanto la disponibilità di un alloggio, ma coinvolge il costo degli affitti, le bollette, la qualità degli edifici, le barriere architettoniche e la possibilità, soprattutto per le persone più fragili, di scegliere liberamente dove vivere. È da questa consapevolezza che nasce l'iniziativa promossa da FP CGIL Valle d'Aosta, FILLEA CGIL Valle d'Aosta, SUNIA VdA, Federconsumatori VdA e Sportello Disabilità della CGIL VdA, che hanno organizzato un incontro pubblico per affrontare le diverse dimensioni del diritto all'abitare.

L'appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre 2026, alle ore 16.30, nel Salone della CGIL Valle d'Aosta, in via Binel 24 ad Aosta. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza. A moderare l'incontro sarà Piero Minuzzo.

Il confronto partirà dalle condizioni del patrimonio immobiliare valdostano e dalla necessità di garantire abitazioni salubri e sicure. Nei centri storici e nei piccoli comuni sono ancora numerosi gli edifici vetusti, spesso caratterizzati da problemi di umidità, isolamento termico insufficiente e difficoltà di adeguamento strutturale. Situazioni che non incidono soltanto sul comfort abitativo, ma possono avere conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita di chi vi risiede.

Un altro capitolo importante sarà quello dei costi delle utenze, particolarmente pesanti in una regione caratterizzata da un clima rigido e da consumi energetici significativi durante i mesi invernali. Si parlerà di rincari dell'energia, bonus sociali, ripartizione delle spese condominiali e delle difficoltà che possono incontrare le famiglie nel gestire i contratti di fornitura. Spazio anche alle attivazioni abusive o ottenute con l'inganno, alle truffe bancarie e alle controversie nel settore della telefonia, con un approfondimento sugli strumenti a disposizione dei consumatori per difendersi e far valere i propri diritti.

Particolare attenzione sarà riservata alla disabilità e all'accessibilità abitativa. In Valle d'Aosta, la conformazione montana del territorio, la presenza di numerosi edifici storici e i vincoli architettonici rendono spesso complessi e costosi gli interventi per eliminare le barriere architettoniche. La carenza di abitazioni accessibili e le difficoltà nell'adeguamento degli spazi comuni condominiali continuano a rappresentare un ostacolo all'autonomia delle persone con disabilità e alla loro possibilità di decidere dove e con chi vivere. In questo contesto sarà affrontato anche il progetto di vita previsto dalla riforma della disabilità, introdotta con il D.Lgs. 62/2024, che pone al centro l'autodeterminazione, i bisogni e le scelte della persona.

Il tema degli affitti rappresenta un'altra questione centrale, soprattutto in una regione dove trovare un'abitazione a lungo termine può diventare difficile per residenti, lavoratori e giovani coppie. La ridotta disponibilità di alloggi sul mercato tradizionale è legata anche alla diffusione delle locazioni turistiche brevi, alla stagionalità e alla presenza di immobili che rimangono sfitti. A questo quadro si aggiungono l'aumento dei canoni e le situazioni contrattuali irregolari, elementi che rendono più complicato trovare una sistemazione stabile e tutelare i propri diritti di inquilini.

Non meno rilevante è la situazione dell'edilizia residenziale pubblica. La domanda di alloggi supera ampiamente la disponibilità, le liste d'attesa restano lunghe e diventa necessario intervenire sul recupero degli immobili sfitti e sulla riqualificazione del patrimonio abitativo esistente. Un problema che riguarda direttamente le famiglie in condizioni di maggiore difficoltà e che richiama l'attenzione sulle politiche abitative e sulla necessità di risposte adeguate alle esigenze del territorio.

Con questa iniziativa, FP CGIL Valle d'Aosta, FILLEA CGIL Valle d'Aosta, SUNIA VdA, Federconsumatori VdA e Sportello Disabilità della CGIL VdA intendono offrire alla cittadinanza un'occasione di informazione e confronto, mettendo a disposizione competenze ed esperienze diverse. L'obiettivo è aiutare le persone a conoscere i propri diritti, individuare gli strumenti di tutela e comprendere a chi rivolgersi quando si incontrano difficoltà legate alla casa, ai contratti, alle utenze o all'accessibilità.

Il diritto all'abitare, sottolineano i promotori, non si esaurisce nella semplice disponibilità di quattro mura. Significa poter vivere in un ambiente dignitoso, sostenibile e sicuro, senza che il costo della casa, le condizioni dell'immobile o la presenza di barriere architettoniche diventino fattori di esclusione. Un tema che riguarda l'intera comunità valdostana e che merita un confronto aperto, capace di mettere al centro le esigenze concrete delle persone e delle famiglie.