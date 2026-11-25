Dalla Valle d’Aosta a Tokyo, portando l’esperienza maturata nelle sale operatorie dell’ospedale Beauregard davanti ad alcuni dei più autorevoli specialisti mondiali della chirurgia vitreoretinica. È il percorso professionale compiuto dal dottor Luca Ventre, direttore della Struttura complessa di Oculistica dell’ospedale regionale di Aosta, invitato alla 29ª edizione dell’Advanced Vitreous Surgery Course (AVSC), prestigioso appuntamento scientifico internazionale che si è svolto a inizio novembre 2026 nella capitale giapponese.

Un invito che rappresenta un importante riconoscimento per il professionista valdostano e, soprattutto, per il lavoro clinico e scientifico sviluppato dalla sua équipe. Ventre ha partecipato al congresso in qualità di esperto internazionale, su invito del professor Makoto Inoue, docente di Oftalmologia presso il Kyorin Eye Center della Kyorin University School of Medicine di Tokyo.

L’AVSC è considerato uno degli appuntamenti scientifici più autorevoli al mondo nel campo della chirurgia vitreoretinica, nonché il corso più longevo del settore in Giappone. Ogni anno riunisce specialisti di primo piano per approfondire le tecniche operatorie più avanzate, le innovazioni tecnologiche e le modalità di trattamento delle patologie retiniche più complesse. Un contesto di altissimo livello, al quale accedono soltanto un numero ristretto di esperti internazionali. Nell’edizione di quest’anno, oltre al direttore dell’Oculistica valdostana, sono stati invitati una chirurga proveniente da Taiwan e un chirurgo della Costa Rica.

Nel corso dei lavori, Luca Ventre ha presentato tre contributi scientifici, ricevendo particolare interesse e apprezzamento da parte dei colleghi. Il primo ha riguardato una tecnica chirurgica innovativa per il trattamento del distacco della retina, sviluppata dal gruppo di lavoro del Beauregard e pubblicata nel 2025. Un risultato che testimonia come anche una struttura ospedaliera di dimensioni contenute possa contribuire concretamente all'evoluzione delle metodiche chirurgiche in un ambito altamente specialistico.

Il secondo intervento è stato dedicato alle più recenti innovazioni nella chirurgia maculare, disciplina che si occupa delle patologie della macula, la regione centrale della retina fondamentale per la visione dei dettagli. Il terzo contributo ha invece affrontato un caso particolarmente complesso di chirurgia vitreoretinica, presentato nell'ambito di una sessione dedicata alla gestione delle complicanze operatorie e alle possibili soluzioni nei quadri clinici più difficili.

La trasferta giapponese non si è tradotta soltanto in un'importante vetrina internazionale per le competenze sviluppate ad Aosta. Ha rappresentato anche un'occasione concreta di confronto con alcuni dei maggiori specialisti mondiali, favorendo la nascita di nuove relazioni professionali e aprendo prospettive di collaborazione e scambio di conoscenze con centri di eccellenza internazionali.

«È stata un’esperienza di straordinario valore professionale e umano – sottolinea il dottor Luca Ventre –. Ho avuto l’opportunità di presentare il lavoro che stiamo portando avanti ad Aosta e di confrontarmi con alcuni dei più importanti chirurghi vitreoretinici a livello mondiale. I nostri contributi sono stati molto apprezzati, in un contesto caratterizzato da un livello scientifico e tecnologico estremamente elevato».

Ventre evidenzia soprattutto il valore del confronto internazionale e l'approccio dei colleghi giapponesi: «Particolarmente preziosi sono stati lo scambio di idee, tecniche ed esperienze e la possibilità di costruire una rete di collaborazioni oltreoceano. Mi ha colpito profondamente l'approccio dei colleghi giapponesi, per i quali la ricerca della perfezione non è un traguardo da raggiungere, ma un percorso quotidiano, fatto di rigore, dedizione e attenzione anche al più piccolo dettaglio. È una filosofia di lavoro dalla quale possiamo trarre grandi insegnamenti e nuovi stimoli per continuare a migliorare la qualità delle cure che offriamo ai nostri pazienti».

Un riconoscimento che coinvolge l'intera sanità regionale, come sottolinea il direttore sanitario dell'Azienda USL, Mauro Occhi. «La partecipazione del dottor Ventre a un congresso internazionale di così alto livello e l’apprezzamento ricevuto per le tecniche chirurgiche sviluppate dalla nostra équipe rappresentano un importante riconoscimento per tutta la sanità valdostana. È la dimostrazione che anche una realtà sanitaria di dimensioni contenute come la nostra può esprimere competenze di eccellenza, capaci di confrontarsi alla pari con i maggiori centri internazionali».

Per Occhi, il risultato è il frutto di un percorso collettivo: «Questo risultato premia il lavoro di squadra, gli investimenti nelle tecnologie e la volontà di innovare costantemente. Soprattutto, conferma quanto sia importante favorire le occasioni di confronto scientifico e di collaborazione internazionale, perché le conoscenze e le esperienze acquisite possano tradursi in un’assistenza sempre più avanzata e qualificata per i cittadini valdostani».

La partecipazione al congresso di Tokyo conferma dunque il crescente riconoscimento internazionale dell'attività clinica e scientifica della Struttura complessa di Oculistica dell'ospedale Beauregard. Un risultato che non appartiene soltanto al suo direttore, ma a tutta l'équipe, composta da medici oculisti, ortottisti e personale infermieristico di sala operatoria.

Dietro questo riconoscimento ci sono il lavoro quotidiano dei professionisti, gli investimenti in tecnologie avanzate, la formazione e l'aggiornamento continuo. Elementi che consentono alla sanità valdostana di confrontarsi con realtà internazionali di primo piano e di portare anche fuori dai confini regionali esperienze e innovazioni maturate sul territorio.

La sfida, adesso, è trasformare il patrimonio di conoscenze e relazioni costruito in Giappone in ulteriori opportunità di crescita per la struttura aostana. Perché il prestigio internazionale non rappresenti soltanto un motivo di orgoglio, ma si traduca in un miglioramento concreto delle tecniche chirurgiche e della qualità dell'assistenza offerta ai pazienti valdostani.