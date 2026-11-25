A Courmayeur la memoria della democrazia incontra le nuove generazioni. Ottant’anni dopo le prime elezioni comunali libere del dopoguerra, la comunità si è ritrovata davanti al Municipio per ricordare una pagina fondamentale della propria storia istituzionale e civile. Una ricorrenza che non si è limitata a guardare al passato, ma ha voluto parlare soprattutto al futuro, affidando simbolicamente ai giovani il testimone dei diritti e delle responsabilità della cittadinanza.

La cerimonia, celebrata martedì 24 novembre 2026, ha avuto il suo momento centrale nello svelamento di una targa commemorativa all'ingresso della Casa comunale. Presenti il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi, il sindaco Roberto Rota e alcuni ex primi cittadini che hanno segnato la storia amministrativa di Courmayeur: Albert Tamietto, Serafino Cosson, Fabrizia Derriard e Stefano Miserocchi.

La presenza di Aggravi ha conferito alla giornata anche una significativa dimensione istituzionale, richiamando il legame profondo tra le autonomie locali e quella regionale. I Comuni rappresentano infatti il primo presidio della democrazia sul territorio, il luogo in cui la partecipazione dei cittadini si traduce concretamente in scelte e responsabilità amministrative. Un principio particolarmente importante per una Valle d'Aosta che proprio nel secondo dopoguerra avviava il percorso di ricostruzione delle proprie istituzioni e di riaffermazione della propria identità autonomistica.

Il significato storico della ricorrenza risale al 17 e 24 novembre 1946, quando i valdostani tornarono alle urne per eleggere le proprie amministrazioni comunali. Per la prima volta dopo oltre vent'anni di dittatura, uomini e donne parteciparono insieme alla scelta dei propri rappresentanti. Un passaggio decisivo nella ricostruzione democratica del Paese e nella rinascita delle istituzioni valdostane.

Un percorso che aveva già trovato una prima concreta espressione il 10 gennaio 1946, quando il Consiglio della Valle, nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale, approvò tra i suoi primi provvedimenti la ricostituzione dei Comuni esistenti prima del 1922 e il ripristino dei toponimi originari, cancellati o italianizzati durante il fascismo. Una decisione che non aveva soltanto un valore amministrativo, ma rappresentava anche un'affermazione di identità e autonomia.

L'appuntamento di Courmayeur si è aperto alle 16 con il saluto del sindaco Roberto Rota e l'accoglienza degli ex amministratori. Sono quindi intervenuti il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi e i consiglieri comunali Lavinia Brigada, Mikaela Rey e Sauvage Rolla, ai quali sono state affidate le letture storiche. Lo svelamento della targa ha concluso la prima parte della commemorazione, lasciando sulla facciata del Municipio un segno permanente di una ricorrenza che appartiene all'intera comunità.

L'iniziativa rientra nel progetto promosso dal Celva per valorizzare la memoria storica delle comunità valdostane in occasione dell'ottantesimo anniversario delle prime elezioni amministrative del dopoguerra.

Ma la giornata ha avuto anche un significato molto concreto per le nuove generazioni. All'interno della Casa comunale si è svolta infatti la consegna della Maturità civica ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2008, che hanno raggiunto la maggiore età. Una scelta dal forte valore simbolico: ricordare la conquista del diritto di voto e, nello stesso momento, consegnare idealmente ai nuovi cittadini la possibilità di esercitarlo.

Dopo il messaggio del sindaco Roberto Rota, è stato Stefano Aggravi a raccontare ai giovani la propria esperienza di vita e il percorso che lo ha portato a ricoprire un ruolo istituzionale. Un intervento che ha voluto andare oltre la celebrazione formale, lasciando ai neo diciottenni un invito diretto a vivere da protagonisti le opportunità che si presenteranno: «Cogliete e cercate le opportunità, non state fermi».

Un messaggio che racchiude il senso più autentico della giornata. La democrazia non è soltanto una conquista da ricordare nei libri di storia o attraverso una targa commemorativa, ma un patrimonio da esercitare e rinnovare attraverso la partecipazione. E il diritto di voto, conquistato ottant'anni fa anche dalle donne valdostane, resta uno degli strumenti fondamentali per costruire il futuro della propria comunità.

Hanno ricevuto la Maturità civica Alessandro Atzori Pennard, Giulia Bosonin, Elena Cambiaghi, Matteo Castagna, Alice Cauteruccio, Matteo Chatel, Vlad Cojocari, Vlada Cojocari, Francesco Cominotto, Valentina Cosmai, Muhammad El Kasmi, Angelica Epicoco, Lisa Francesia-Boirai, Laurent Grivel, Nada Hadiy, Emanuela Harbaoui, Jacopo Jorioz, Filippo Liberatore, Martina Nieddu, Riccardo Norbiato, Sofia Pascal, Caterina Quarantotto e Luca Tappella.

A Courmayeur, dunque, l'ottantesimo anniversario delle prime elezioni libere non è stato soltanto un omaggio alla storia. È diventato un passaggio di consegne tra generazioni: da chi ha riconquistato la democrazia a chi oggi è chiamato a custodirla, partecipando attivamente alla vita della propria comunità.