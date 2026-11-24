Oggi la Chiesa ricorda Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire, la cui memoria è legata alla testimonianza della fede e alla fermezza delle proprie convinzioni. Secondo la tradizione, fu una giovane donna di grande cultura, capace di confrontarsi con i sapienti del suo tempo. È venerata come patrona degli studenti, dei filosofi e di diverse categorie di artigiani.

L’Église fait mémoire de sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre. La tradition la présente comme une jeune femme instruite et courageuse, qui défendit sa foi avec détermination. Elle est notamment considérée comme la protectrice des étudiants, des philosophes et de certains métiers artisanaux.

La tradizione e la curiosità

Santa Caterina è spesso raffigurata con una ruota, strumento del martirio secondo la tradizione. Da qui deriva l’espressione «ruota di Santa Caterina». Nel calendario popolare, la sua festa segnava anche un passaggio verso l’inverno: un tempo di preparativi, di lavori al riparo e di attesa della stagione natalizia.

Uno sguardo alla Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è una terra nella quale le tradizioni si tramandano attraverso le parole, i gesti e le feste delle comunità. Il patois, il francese e le parlate walser rappresentano un patrimonio prezioso, che non può essere considerato soltanto una testimonianza del passato.

La vitalità di una lingua dipende soprattutto da chi la parla, la insegna e la porta nei luoghi della vita quotidiana. Anche il teatro popolare contribuisce a questo percorso: ridere, raccontare e riconoscersi sul palcoscenico significa mantenere viva un’identità.

En Vallée d’Aoste, les langues historiques sont une richesse vivante. Le francoprovençal, le français et les parlers walser font partie de notre patrimoine. Les transmettre aux nouvelles générations, c’est faire vivre notre identité et donner un sens concret à notre autonomie.

Accadde oggi

Il 25 novembre 1915 Albert Einstein presentò all’Accademia prussiana delle scienze le equazioni di campo della relatività generale, una delle tappe fondamentali della fisica moderna.

Oggi ricorre inoltre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite: un'occasione per ricordare che rispetto, libertà e dignità devono essere valori irrinunciabili.

Un proverbio del giorno

La pazienza è la virtù dei forti. À cœur vaillant, rien d’impossible.

L’appuntamento da non perdere

Ad Aosta prosegue la 56ª edizione de Lo Charaban, il tradizionale appuntamento con il teatro popolare valdostano in patois. Una serata per ritrovare l’ironia, la comicità e il piacere di ascoltare la lingua delle nostre comunità.

Mercoledì 25 novembre, ore 21.00, al Teatro Giacosa di Aosta. Biglietto: 15 euro.

Il pensiero del giorno

Una lingua che vive sulle labbra di un popolo non appartiene al passato: costruisce il suo futuro.