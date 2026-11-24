Dalla Romania alla Germania, passando attraverso il linguaggio universale della musica e dell'opera lirica. Si chiude con un bilancio artistico di grande rilievo la prima edizione del Concorso Internazionale di Canto «Mirage of Voice – Mirajul Vocii», organizzato dalla Società Internazionale di Studi Musicali il 20 e 21 novembre 2026 al Palazzo della Cultura di Arad, in Romania. Un appuntamento che ha riunito 38 giovani cantanti provenienti da nove Paesi, confermandosi non soltanto un'importante vetrina per nuovi talenti, ma anche il punto di partenza di un ambizioso progetto culturale europeo.

Dei 38 concorrenti, 20 hanno conquistato l'accesso alla semifinale e dieci sono stati selezionati per la finale, ospitata dalla Filarmonica di Arad. A valutare le esibizioni una giuria di prestigio internazionale, presieduta dal tenore Ramón Vargas, protagonista dei più importanti palcoscenici operistici del mondo. Al suo fianco Ștefan Ignat, Marius Vlad Budoiu, Mihaela Marcu-Călin e il direttore d'orchestra Radu Popa: personalità di primo piano del panorama lirico e musicale accademico.

La presenza di Ramón Vargas ha rappresentato uno degli elementi di maggiore prestigio della manifestazione, offrendo ai giovani interpreti l'occasione di confrontarsi con un artista di fama mondiale e con professionisti di riconosciuta esperienza artistica e pedagogica.

I vincitori: Nicolae Ilincăi conquista il primo premio

A conquistare il Primo Premio «Ștefan Ignat» è stato il tenore Nicolae Ilincăi, che ha ricevuto anche il Premio Speciale «Ramón Vargas».

Il Secondo Premio «Martha Maria Mocanu» è stato assegnato a Valeria Beliman, insignita anche del Premio Speciale dell'Opera Nazionale di Bucarest. Terzo classificato Emanuel Marius Nicoară, vincitore del Premio «Dr. Christina Koppe-Zagouras» e del Premio Speciale del Festival Internazionale «Gegen den Strom» di Bad Ems, in Germania.

Le menzioni d'onore sono andate a Violeta Tulbea, Prima Menzione «Ilona Martha Sperl» e vincitrice anche del Premio Speciale dell'Opera Romena di Craiova, e a Zhongtian Sun, Seconda Menzione «Cosmina Silvia Stitzl».

Un ulteriore Premio Speciale dell'Opera Nazionale di Bucarest è stato conferito a Răzvan Ioan Timiș.

Al di là del riconoscimento artistico, il valore di questi premi risiede soprattutto nelle opportunità professionali che possono aprire ai vincitori. Collaborazioni con teatri d'opera e festival internazionali costituiscono infatti un sostegno concreto alla crescita e all'affermazione dei giovani cantanti.

Il valore del mecenatismo e della collaborazione internazionale

Un aspetto particolarmente significativo dell'iniziativa è stato il sostegno di personalità e mecenati privati che hanno contribuito alla costituzione del montepremi, dimostrando quanto il coinvolgimento della società civile possa essere determinante nella promozione delle nuove generazioni artistiche.

Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a Ștefan Ignat, Martha Maria Mocanu, Dr. Christina Koppe-Zagouras, Ilona Martha Sperl e Cosmina Silvia Stitzl per il loro contributo e la loro sensibilità nei confronti della cultura musicale.

La manifestazione ha inoltre potuto contare sulla collaborazione della Filarmonica di Arad, dell'Opera Nazionale di Bucarest, dell'Opera Romena di Craiova, del Festival Internazionale «Gegen den Strom» di Bad Ems, dell'Università «Aurel Vlaicu» di Arad e della Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali.

Importante anche il contributo musicale del pianista ufficiale Lorenzo Martini, affiancato dalle pianiste Mirela Zbârcea ed Evelin Roman e dagli altri pianisti collaboratori, che hanno accompagnato i concorrenti garantendo un elevato livello musicale.

Da Arad a Bad Ems: la seconda edizione nel segno di Ramón Vargas

Ma la notizia più significativa riguarda il futuro del concorso. «Mirage of Voice» è già pronto a varcare i confini della Romania: la seconda edizione si svolgerà infatti a Bad Ems, in Germania, nell'ambito del Festival Internazionale «Gegen den Strom».

La prossima edizione sarà dedicata al tenore Ramón Vargas e celebrerà i suoi 45 anni di carriera artistica, rendendo omaggio a una delle voci più rappresentative della lirica internazionale.

La scelta di Bad Ems assume un significato particolare anche per il prestigioso contesto storico e culturale della città tedesca, inserita dal 2021 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO come parte del sito seriale «Great Spa Towns of Europe».

Il trasferimento del concorso in Germania rappresenta un passo importante nella costruzione di una rete europea di relazioni artistiche e istituzionali, capace di mettere in dialogo formazione, grandi interpreti, teatri d'opera e festival internazionali.

L'ambizione di «Mirage of Voice» va dunque oltre la dimensione competitiva. L'obiettivo è creare opportunità reali per i giovani cantanti, valorizzare il talento e favorire l'incontro tra diverse tradizioni musicali, contribuendo alla crescita di una nuova generazione di artisti.

Da Arad a Bad Ems, il progetto si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della propria storia: un percorso europeo nel segno dell'eccellenza lirica, della cooperazione culturale e dell'omaggio a un grande protagonista della scena operistica mondiale, Ramón Vargas.