All'Università di Aosta la presentazione del romanzo "Il ragazzo con la kefiah arancione" di Alae Al Said

Il polo universitario di Aosta, in via Monte Solarolo 1, ospiterà la presentazione del romanzo "Il ragazzo con la kefiah arancione" (Ponte alle Grazie, 2025), scritto dall'autrice italo-palestinese Alae Al Said, martedì 24 novembre, alle ore 17.

Il libro racconta l'occupazione israeliana in Cisgiordania attraverso vicende personali e storie di vita, offrendo uno sguardo sulla realtà del popolo palestinese, spesso rappresentato nel dibattito pubblico attraverso numeri e categorie che non ne restituiscono la complessità umana.

La presentazione sarà un'occasione per approfondire i temi dell'identità e delle prospettive decoloniali, ma anche per riflettere sul ruolo dei media, della cultura e dell'università nel contrastare stereotipi, disumanizzazione e razzismo.

L'incontro permetterà di affrontare la questione palestinese partendo dalle esperienze e dalle storie delle persone, attraverso il confronto con l'autrice e gli altri relatori.

Accanto ad Alae Al Said interverranno la giornalista freelance Dalia Ismail, già studentessa dell'Università della Valle d'Aosta, e i docenti dell'ateneo Luca Scacchi, professore di Psicologia sociale, e Furio Ferraresi, professore di Storia delle dottrine politiche.