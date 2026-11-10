Il Balletto di Milano porta in scena "Carmen" al Teatro Giacosa il 15 novembre

Un classico intramontabile si tinge di energia contemporanea al Teatro Giacosa di Aosta (Rue Xavier de Maistre, 13). Il 15 novembre 2026 alle ore 16:00, il prestigioso Balletto di Milano porta in scena Carmen, uno dei suoi titoli più amati ed emozionanti.

Figura tra le più iconiche dell'opera lirica, Carmen è il simbolo di una femminilità bella, anticonformista, libera e indomabile.

Il Balletto di Milano ne celebra la leggenda attraverso una potente rivisitazione neoclassica, capace di intrecciare tecnica impeccabile, forte carica emotiva ed travolgente energia.

Con la sua vitalità travolgente, Carmen usa fascino e personalità per sfidare ogni limite e vivere secondo le sue regole. La sua fedeltà alla libertà e all'indipendenza, però, la condurrà a un tragico epilogo: l’uccisione per mano di Don José, un uomo incapace di accettare il suo rifiuto. Un tema, purtroppo attuale, che il balletto denuncia con forza attraverso il simbolo della scarpina rossa, posta ai piedi della protagonista senza vita.

Tra intensi pas de deux, coreografie coinvolgenti e danze corali di gitani, soldati e sigaraie, la produzione ripercorre la vicenda della gitana ribelle. Spiccano i momenti di forte pathos, come il duello interiore con il Destino, evocato dai simboli delle carte (amore, tradimento, morte) e l’amore appassionato per Don José, che per Carmen abbandona ogni certezza. Indimenticabile anche l’incontro con Escamillo, il torero, in un crescendo di sensualità e ritmo.

La regia di Agnese Omodei, che firma anche la coreografia con Federico Veratti, le scenografie di Marco Pesta e i costumi ricchi e stilizzati si fondono armoniosamente con le celebri musiche di Georges Bizet, tratte dall’opera originale, dalle Suites e dall’Arlésienne n.2, per immergere il pubblico in un clima di passione e intensità.

Fedele alla novella di Prosper Mérimée, questa produzione soddisfa le aspettative più alte, regalando una Carmen moderna ma autentica.

IL CAST:

Carmen: Giusy Villarà

Destino: Francis Morgan

Don José: Mattia Imperatore

Escamillo: Gianmarco Damiani

Micaela: Annarita Maestri

Sofia Gironi, Gabriela Fort, Sinthya Pezzoli, Alessia Sasso

Massimo Colonna Romano, Jack Farren, Alessandro Zucchi.

INFO:

Balletto in due atti e quattro quadri, su musiche di Georges Bizet, liberamente ispirato alla novella di Prosper Mérimée e all'omonima opera di Georges Bizet.

Coreografie: Agnese Omodei Salè e Federico Veratti.

Scenografie: Marco Pesta.

Durata: primo atto circa 40 minuti; secondo atto circa 40 minuti.

Sito web: https://ballettodimilano.com.

Email: info@ballettodimilano.it.

Biglietteria e prenotazioni: TicketOne · Carmen, Aosta 15/11/2026.

Luogo: Teatro Giacosa, Rue Xavier de Maistre 13, Aosta.

LA COMPAGNIA Balletto di Milano

Ambasciatore della danza italiana attraverso le sue straordinarie performance in tutto il mondo, il Balletto di Milano (BdM) è considerato una delle compagnie artistiche più importanti. È sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e collabora con i teatri più prestigiosi.

Balletto di Milano, cartellone 2026/2027: 7 produzioni, 78 spettacoli per un percorso artistico che unisce tradizione e innovazione, grandi capolavori e nuove visioni, confermando il ruolo della Compagnia tra le eccellenze della danza italiana.

Inoltre, segnaliamo con piacere che il 28 novembre, in occasione dell'apertura del Padiglione Italia alla 40ª Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, uno dei più importanti appuntamenti culturali al mondo, la coreografa Agnese Omodei Salè porterà la propria danza in Messico. Per l'evento inaugurale, i due danzatori di punta della Compagnia, Annarita Maestri e Mattia Imperatore, interpreteranno alcune sue coreografie ispirate a Il Gattopardo, celebre capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.