A Pont-Saint-Martin, tre serate alla scoperta delle erbe tra scienza, salute e benessere naturale

Il mondo delle erbe, le conoscenze tramandate dalla tradizione popolare e le possibilità offerte dalla ricerca scientifica si incontrano in un percorso dedicato alla salute e alla cura di sé. A Pont-Saint-Martin prende il via un ciclo di tre serate dal titolo «Benessere naturale», pensato per accompagnare i partecipanti alla scoperta delle proprietà del mondo vegetale e del suo rapporto con il benessere quotidiano.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca comunale “Mons. G. Capra”, che proseguono così la propria attività di divulgazione culturale e formazione, proponendo occasioni di approfondimento aperte alla cittadinanza. A condurre gli incontri sarà Jessica Panetti, dottoressa in tecniche erboristiche, che guiderà il pubblico attraverso un itinerario capace di unire conoscenze scientifiche, tradizioni e applicazioni pratiche.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre 2026, alle 20.45, nella Biblioteca comunale di Villa Michetti, in via della Resistenza 5. La serata, intitolata «Tra scienza e magia», accompagnerà i partecipanti in un viaggio dalle origini dell’alchimia alla moderna conoscenza scientifica delle piante medicinali. Storia, leggende, folklore e tradizioni popolari saranno il punto di partenza per comprendere come si sia evoluto nel tempo il sapere erboristico.

Il secondo incontro, in programma martedì 24 novembre, sarà dedicato a «Erbe e salute». L’attenzione si sposterà sulla prevenzione e sulla cura, con particolare riferimento alla stagione invernale. Saranno affrontati temi pratici legati alle preparazioni erboristiche e ai rimedi naturali, con indicazioni su come prendersi cura del proprio corpo e sostenere il benessere durante i mesi più freddi.

Il percorso si concluderà giovedì 17 dicembre con «Naturalmente belli», una serata dedicata alla bellezza naturale e alla riscoperta dei cinque sensi. Un’occasione per approfondire il rapporto tra natura, cura personale e benessere sensoriale, valorizzando anche quei piccoli gesti quotidiani che contribuiscono alla qualità della vita.

Tutti gli appuntamenti saranno arricchiti da un piccolo laboratorio pratico, così da affiancare alla parte divulgativa un momento di esperienza diretta.

Con questa proposta, l’Amministrazione comunale e la Biblioteca confermano l’attenzione verso iniziative culturali accessibili e rivolte a un pubblico ampio, nelle quali la conoscenza diventa anche occasione di socialità e partecipazione.

Le tre serate si svolgeranno alle 20.45 presso la Biblioteca comunale di Villa Michetti. L’ingresso è libero e gratuito.