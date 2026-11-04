Antonio Iiriti nominato responsabile della nuova Struttura Elisoccorso in Valle d'Aosta

L'Azienda USL della Valle d'Aosta completa l’assetto organizzativo del Sistema di Emergenza urgenza con la nomina del Dott. Antonio Iiriti, Dirigente medico del 118, a Responsabile della nuova Struttura Semplice Elisoccorso, afferente alla Struttura Complessa Emergenza Territoriale (118), diretta dal Dott. Andrea Caglià.

Questa nomina, di durata quinquennale, rappresenta un ulteriore passo verso una gestione sempre più strutturata e multiprofessionale del soccorso sanitario in Valle d’Aosta.

L’elisoccorso è infatti strategico per gli interventi in questo ambiente montano, caratterizzato anche da altissimi flussi turistici: consente interventi sanitari tempestivi in aree difficilmente raggiungibili con i mezzi terrestri, in territori impervi, dall’orografia complessa. Inoltre aggiunge attrattività per i professionisti dell’emergenza urgenza ed è da tempo fiore all’occhiello nell’ambito di un Dipartimento di alto profilo professionale.

La formalizzazione di una struttura specificamente dedicata al servizio di Elisoccorso era prevista nel processo di riorganizzazione avviato negli anni scorsi e l’attribuzione del Responsabile è un’emanazione diretta del Direttore Generale dell’Azienda, secondo quanto previsto dalla Legge dell’anno 2000 che ha guidato la riorganizzazione dell’intero servizio socio sanitario regionale.