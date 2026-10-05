Andare al lavoro in bici allunga la vita: meno morti premature e malattie

Pedalare per andare al lavoro potrebbe essere molto più di una scelta ecologica o di un modo per risparmiare sui trasporti. Secondo uno dei più ampi studi sul pendolarismo attivo, pubblicato su BMJ Public Health, chi utilizza regolarmente la bicicletta per raggiungere il posto di lavoro presenta un rischio sensibilmente più basso di morire prematuramente e di sviluppare gravi patologie.

La ricerca ha analizzato i dati di 82.297 adulti scozzesi attraverso lo Scottish Longitudinal Study, seguendo i partecipanti dal 2001 al 2018. I risultati mostrano una riduzione del 47% del rischio di morte per qualsiasi causa tra i pendolari che utilizzano la bici. Ancora più significativi alcuni dati sulle singole patologie: il rischio di mortalità per cancro risulta inferiore del 51%, mentre diminuiscono del 24% le ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari e del 30% le prescrizioni legate a queste patologie.

La bicicletta sembra avere effetti positivi anche sulla salute mentale: il rischio di ricevere prescrizioni per problemi psicologici è risultato inferiore del 20%. Anche camminare per andare al lavoro offre benefici, ma meno marcati rispetto alla bicicletta.

I risultati confermano ricerche precedenti. Uno studio del 2017 aveva già evidenziato, tra i ciclisti abituali, una riduzione del 41% del rischio di morte prematura. Lars Bo Andersen, autore di una delle ricerche sul tema, ha sottolineato che chi usa la bici come mezzo di trasporto presenta un tasso di mortalità inferiore del 39% rispetto a chi non lo fa.

La questione, dunque, non riguarda soltanto le scelte individuali. Investire sulla mobilità ciclabile significa anche investire in prevenzione sanitaria, riduzione dell'inquinamento e qualità della vita. Perché una pista ciclabile sicura non è soltanto un'infrastruttura per spostarsi: può diventare, ogni giorno, una piccola ma concreta politica di salute pubblica.