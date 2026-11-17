Parlare di malattia, accompagnare una persona nelle fasi più delicate della vita e aiutare pazienti e familiari ad affrontare decisioni difficili sono competenze che non si improvvisano. Si imparano anche sui libri, attraverso la ricerca universitaria e il confronto con chi ogni giorno opera accanto alle persone più fragili. È proprio in questa direzione che si inserisce l'iniziativa della Fondazione FARO, che ha premiato sette tesi di laurea dedicate alle cure palliative, nell'ambito della collaborazione con l'Università di Torino. Un riconoscimento che coinvolge anche la Valle d'Aosta, grazie al lavoro di Valeria Zanini, laureata in Infermieristica nella sede di Aosta.

La cerimonia si è svolta in occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative. A consegnare i riconoscimenti sono stati il presidente della Fondazione FARO, Giuseppe Cravetto, il direttore generale Luigi Stella e Valerio Dimonte, presidente uscente del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università di Torino.

I premi hanno riguardato quattro tesi della laurea triennale in Infermieristica, ciascuna del valore di 1.000 euro, e tre della laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, premiate con 1.500 euro ciascuna. I riconoscimenti sono destinati ai laureati dell'anno accademico 2024-2025 delle sedi universitarie di Torino, Cuneo e Aosta.

Per la Valle d'Aosta, particolare interesse riveste il lavoro di Valeria Zanini, intitolato Il ruolo dell'infermiere nell'utilizzo del Go Wish Game: facilitare la pianificazione condivisa delle cure palliative. Si tratta di uno strumento basato su un gioco di carte che aiuta le persone malate a esprimere desideri, priorità e aspettative rispetto alle cure, favorendo il dialogo con i professionisti sanitari e la condivisione delle decisioni.

Le altre tesi della laurea triennale sono state realizzate da Alessia Baudena, della sede di Cuneo, che ha approfondito il rapporto tra assistenza infermieristica e Pet Therapy nell'hospice di Busca; Beatrice Godano, sempre di Cuneo, che ha studiato la Dignity Therapy, un percorso di colloquio guidato finalizzato a raccogliere la storia personale e i valori del paziente; e Maria Sole Caracciolo, della sede torinese dell'Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza, con una ricerca sui linguaggi di cura in terapia intensiva e sulle percezioni del personale sanitario rispetto all'assistenza di fine vita.

Tre sono invece i lavori premiati nell'ambito della laurea magistrale. Roberto Meli ha analizzato la comunicazione nelle strutture per anziani, concentrandosi sulle esperienze dei professionisti sanitari nel rapporto con ospiti e familiari. Federica Charles ha approfondito la percezione dei pazienti sulla qualità della comunicazione infermieristica nei reparti di onco-ematologia, mentre Deborah D'Aloia ha affrontato lo stesso tema dal punto di vista degli infermieri.

Proprio la comunicazione rappresenta il filo conduttore delle sette ricerche. Come parlare della malattia? Come affrontare le scelte terapeutiche? E soprattutto, come accompagnare pazienti e familiari quando si avvicina la fine della vita? Sono interrogativi che emergono con forza dai risultati degli studi.

La ricerca di Deborah D'Aloia, condotta coinvolgendo infermieri di onco-ematologia di dieci centri italiani, evidenzia una differenza significativa tra la percezione delle proprie capacità comunicative quotidiane e quelle relative al fine vita. Gli intervistati attribuiscono alla comunicazione ordinaria un punteggio medio di 8,1 su 10, che scende a 5,8 quando si tratta di affrontare gli ultimi momenti della vita. Per il 47% degli infermieri coinvolti, la difficoltà maggiore consiste nel non sapere come rispondere alle domande e ai dubbi di pazienti e familiari.

La ricerca di Federica Charles, realizzata in cinque ospedali italiani su 320 pazienti ricoverati, conferma l'importanza della relazione tra personale sanitario e malati. Il giudizio complessivo sulla comunicazione infermieristica è molto positivo, ma restano margini di miglioramento proprio nell'accompagnamento di fine vita, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione ai valori spirituali delle persone e il loro coinvolgimento nelle decisioni assistenziali.

Le altre ricerche affrontano aspetti altrettanto importanti: dalla Pet Therapy alla Dignity Therapy, fino agli strumenti per facilitare il dialogo sulle volontà della persona malata. Un insieme di contributi che dimostra quanto le cure palliative non siano soltanto una questione di competenze cliniche, ma richiedano anche sensibilità, ascolto e capacità di costruire una relazione di fiducia.

L'iniziativa si inserisce in un accordo tra Fondazione FARO e Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università di Torino del valore complessivo di 430 mila euro in cinque anni, fino al 2027. Le risorse provengono dal Fondo Alfredo Cornaglia, gestito dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, e finanziano un progetto articolato su quattro direttrici: premi di laurea, formazione universitaria, aggiornamento degli operatori nelle strutture per anziani e ricerca scientifica.

Tra le attività figura il master universitario di primo livello in Cure palliative e terapia del dolore. La prima edizione ha registrato 31 iscritti: 21 hanno già conseguito il titolo, mentre gli altri discuteranno la tesi a dicembre. La seconda edizione, attualmente in corso, conta 24 partecipanti e si concluderà nel giugno 2027.

Un'altra linea di intervento riguarda il progetto In-Care, dedicato alla formazione nelle strutture per anziani. Il corso Comunicare in situazioni complesse ha raggiunto 15 edizioni, coinvolgendo 277 operatori di 9 strutture e 4 cooperative. Il percorso ha inoltre prodotto 12 contributi scientifici tra articoli, poster e presentazioni a congressi.

Completa il programma una borsa di dottorato in Scienze Infermieristiche dedicata alle cure palliative. Le attività di ricerca si concentrano in particolare sulle persone con demenza avanzata ospitate nelle residenze per anziani e sul riconoscimento dei bisogni palliativi nei Pronto Soccorso.

«Le cure palliative richiedono competenza clinica, ma anche la capacità di stare accanto alle persone e di trovare le parole giuste nel momento più delicato della vita», ha sottolineato Giuseppe Cravetto, presidente della Fondazione FARO. «Queste tesi mostrano che i giovani infermieri sentono questo bisogno e hanno scelto di studiarlo con rigore. Sostenerli è un investimento per l'intero sistema sanitario, in un tempo in cui gli infermieri sono sempre più difficili da trovare e cresce il numero di persone che avranno bisogno di cure palliative».

Il direttore generale Luigi Stella ha ribadito la volontà della Fondazione di andare oltre la dimensione strettamente assistenziale: «Non vogliamo essere soltanto un'organizzazione che eroga servizi, ma una realtà capace di produrre conoscenza, stimolare innovazione e contribuire all'evoluzione del sistema delle cure palliative». Una visione che si concretizza anche nella nascita di FARO Academy e nel rafforzamento della collaborazione con il mondo universitario.

Sulla stessa linea Valerio Dimonte, che ha evidenziato la crescita progressiva del progetto formativo, capace di coinvolgere tutti i livelli dell'istruzione universitaria, dal percorso triennale alla magistrale, fino al master e al dottorato. Un'esperienza che ha saputo estendersi anche alle residenze sanitarie assistenziali e agli operatori sociosanitari, creando un collegamento concreto tra formazione accademica e bisogni dell'assistenza.

Fondata nel 1983, la Fondazione FARO ETS è un'organizzazione senza scopo di lucro che assiste persone che necessitano di cure palliative, offrendo sostegno sanitario, fisico, emotivo e psicologico anche alle loro famiglie, a domicilio e negli hospice. Accanto all'attività assistenziale, promuove ricerca medico-scientifica, formazione e divulgazione. Opera nei territori di Torino, Carignano, Chivasso, Leinì e Lanzo.

Il riconoscimento assegnato alle sette tesi racconta dunque un investimento che guarda al futuro della sanità: formare professionisti capaci non soltanto di curare, ma anche di ascoltare, comprendere e accompagnare. E la presenza di una laureata della sede di Aosta tra i premiati conferma come anche il percorso universitario valdostano contribuisca alla crescita di una cultura della cura attenta alla dignità e ai bisogni delle persone.