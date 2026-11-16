Scuola valdostana, la FLC CGIL chiede di riformare gli organici: «Il calo degli alunni non giustifica meno docenti»

I numeri degli iscritti non possono essere l'unico metro per decidere quanti insegnanti assegnare alle scuole. È questo il messaggio che la FLC CGIL Valle d'Aosta porta all'attenzione dell'Amministrazione regionale con una proposta di revisione dei criteri per la determinazione degli organici della scuola dell'infanzia e della primaria. Una questione che assume un significato particolare in una regione di montagna, dove la presenza di una scuola in un piccolo Comune non rappresenta soltanto un servizio educativo, ma anche un presidio fondamentale per la vita delle comunità.

La Segreteria regionale della FLC CGIL Valle d'Aosta ha presentato la propria proposta tecnica agli uffici della Sovrintendenza agli Studi e dell'Assessorato regionale all'Istruzione, chiedendo di rivedere parametri che risalgono al 1999 e che, secondo il sindacato, non sono più in grado di descrivere adeguatamente la realtà delle classi valdostane.

In 25 anni il mondo della scuola è profondamente cambiato. Sono aumentati gli alunni con bisogni educativi speciali, si è ampliata la presenza di bambini con background migratorio e sono mutate le esigenze legate all'autonomia personale, all'apprendimento e all'inclusione. A questo si aggiunge una trasformazione demografica particolarmente marcata: la diminuzione delle nascite e, di conseguenza, degli iscritti rischia di produrre una riduzione degli organici basata prevalentemente sui dati numerici, senza considerare la complessità delle situazioni scolastiche.

Per la FLC CGIL, invece, meno alunni non significano necessariamente meno lavoro per gli insegnanti e, soprattutto, non equivalgono a minori necessità educative. Una classe con un numero ridotto di bambini può richiedere comunque un investimento significativo in termini di accompagnamento, inclusione e personalizzazione della didattica. Lo stesso vale per i plessi delle vallate laterali, dove le distanze, la conformazione geografica e la distribuzione della popolazione rendono indispensabile una valutazione che vada oltre il semplice rapporto tra iscritti e docenti.

La proposta sindacale si articola su tre interventi principali. Il primo riguarda proprio le scuole di montagna. La variazione del numero degli iscritti nei plessi delle valli laterali non dovrebbe incidere sul calcolo regionale degli organici, dal momento che la Regione ha già scelto di mantenerli indipendentemente dalle dimensioni della popolazione scolastica. Sarebbe quindi contraddittorio, secondo il sindacato, riconoscere il valore strategico di queste strutture e contemporaneamente penalizzarle attraverso meccanismi di assegnazione del personale esclusivamente numerici.

Il secondo intervento punta ad aggiornare la tabella di progressione degli organici della scuola dell'infanzia, rimasta sostanzialmente ferma dal 1999. La FLC CGIL propone di introdurre scaglioni intermedi, così da ridurre le distorsioni prodotte dagli attuali parametri e rendere più graduale e proporzionata l'assegnazione degli insegnanti rispetto alle dimensioni delle sezioni e alle effettive esigenze organizzative e didattiche.

Il terzo punto riguarda la distribuzione dei posti aggiuntivi. L'obiettivo è introdurre un sistema più equo, capace di indirizzare le risorse disponibili verso le istituzioni scolastiche che presentano una maggiore concentrazione di situazioni di fragilità. Tra gli elementi da considerare figurano la presenza di alunni con disabilità, quella di alunni stranieri e le condizioni socioeconomiche svantaggiate dei contesti di provenienza. In questo modo, l'assegnazione degli insegnanti non dipenderebbe soltanto dalla consistenza numerica delle classi, ma anche dalle necessità concrete degli studenti.

«Non chiediamo più risorse di quelle disponibili: chiediamo che quelle esistenti vengano distribuite con criteri trasparenti, aggiornati e condivisi, capaci di riconoscere le reali esigenze delle scuole. Il calo demografico non può tradursi automaticamente in un impoverimento dell'offerta educativa. Meno alunni non significano necessariamente meno bisogni e, soprattutto, non significa che si debba rinunciare alla qualità della scuola pubblica, alla sua funzione inclusiva e alla presenza educativa nei territori più periferici», sottolinea Mauro Tamborin, segretario regionale della FLC CGIL Valle d'Aosta.

La questione, dunque, non riguarda soltanto la distribuzione dei posti in organico, ma il modello di scuola che la Valle d'Aosta intende garantire nei prossimi anni. In un territorio caratterizzato da piccoli Comuni, vallate laterali e realtà sociali molto diverse, mantenere un presidio scolastico significa anche contribuire alla tenuta demografica e sociale delle comunità. La scuola, in particolare nelle località più periferiche, è spesso uno dei pochi servizi pubblici che continuano a garantire una presenza concreta dello Stato e dell'autonomia regionale.

C'è poi il tema dell'inclusione. Una distribuzione degli organici costruita esclusivamente sul numero degli iscritti rischia di non intercettare le situazioni nelle quali il lavoro educativo richiede un impegno maggiore. La presenza di alunni con disabilità, difficoltà linguistiche o condizioni familiari e sociali complesse comporta infatti esigenze organizzative e didattiche che non possono essere valutate attraverso il solo dato demografico.

«La definizione degli organici non è una semplice operazione contabile, ma una scelta politica che determina la qualità della scuola pubblica, le opportunità educative degli alunni e la tenuta delle comunità territoriali», ribadisce il sindacato, che considera la revisione dei criteri un passaggio necessario per superare una logica esclusivamente quantitativa.

La proposta presentata vuole rappresentare l'avvio di un confronto con l'Amministrazione regionale. Dopo aver richiesto un incontro alla Sovrintendenza agli Studi, la FLC CGIL Valle d'Aosta intende promuovere momenti di discussione aperti alle diverse componenti della comunità educativa: docenti, dirigenti scolastici, famiglie e rappresentanti dei Comuni montani.

La partita si giocherà quindi sulla capacità di conciliare il progressivo ridimensionamento della popolazione scolastica con la necessità di mantenere un servizio educativo di qualità, accessibile e inclusivo in tutto il territorio regionale. La richiesta del sindacato è chiara: aggiornare regole ormai datate e fare in modo che il calo degli alunni non diventi una scorciatoia per ridurre gli organici, ma un'occasione per ripensare la distribuzione delle risorse sulla base dei bisogni effettivi delle scuole valdostane.