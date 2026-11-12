Scuola e alunni stranieri, Lavevaz: «In Valle d’Aosta nessuna emergenza». Ma resta aperta la sfida del bilinguismo

Il progetto Fami mette a disposizione 229.500 euro per l’inclusione e l’alfabetizzazione degli alunni con background migratorio. L’assessore Erik Lavevaz illustra la distribuzione delle risorse, il lavoro delle scuole e i risultati dei precedenti interventi. Al centro del confronto con la Lega Vallée d’Aoste anche il bilinguismo italiano-francese e l’applicazione del decreto Valditara sulle percentuali di alunni stranieri nelle classi.

L’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri non si esauriscono nell’inserimento di nuovi studenti nelle aule scolastiche. Sono processi che chiamano in causa la capacità della scuola di accompagnare percorsi individuali, superare le barriere linguistiche, favorire la partecipazione e garantire a tutti le condizioni per affrontare il proprio percorso formativo. In Valle d’Aosta, dove il sistema scolastico si fonda sulla peculiarità del bilinguismo, la questione assume anche una dimensione ulteriore: quella di coniugare l’apprendimento dell’italiano con la piena valorizzazione del francese.

È stato questo il tema dell’interrogazione presentata dal gruppo Lega Vallée d’Aoste e discussa nella seduta del Consiglio regionale del 12 novembre 2026. A portare la questione all’attenzione dell’aula è stato il capogruppo Andrea Manfrin, che ha chiesto chiarimenti sul progetto «Una lingua/tante lingue per incontrare il futuro», presentato nell’ambito dell’avviso del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) e approvato dalla Giunta regionale il 2 ottobre 2026.

L'iniziativa prevede corsi di italiano e attività di mediazione linguistica e culturale, ma non contempla specifici percorsi di apprendimento del francese. Un aspetto sul quale Manfrin ha richiamato l'attenzione, ricordando che lo Statuto speciale riconosce alle due lingue pari dignità. Il capogruppo ha inoltre collegato il progetto alle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026, che fissa al 30% per classe la quota di alunni stranieri privi di un precedente percorso scolastico in Italia, prevedendo interventi di riequilibrio tra istituti e risorse per il potenziamento dell'insegnamento dell'italiano.

Il confronto ha riguardato anche la distribuzione degli alunni sul territorio regionale. A fronte di una percentuale media dell'8,2% di studenti con cittadinanza straniera, la Sovrintendenza agli studi ha segnalato situazioni con valori più elevati in alcune classi della scuola primaria Émile Lexert, nel quartiere Cogne di Aosta. Manfrin ha quindi chiesto quali interventi saranno adottati per applicare le nuove disposizioni, come verranno utilizzati i 167.625,78 euro destinati al potenziamento linguistico e quali risultati abbiano prodotto i precedenti progetti Fami in termini di apprendimento e contrasto alla dispersione scolastica.

Nella risposta, l'assessore all'Istruzione Erik Lavevaz ha innanzitutto invitato a considerare il quadro regionale nel suo complesso, distinguendo le situazioni che richiedono attenzione da quelle che potrebbero configurare effettive criticità. «Non emergono situazioni di particolare criticità, né casi che si avvicinino in maniera significativa alla soglia del 30% prevista dal cosiddetto decreto Valditara», ha precisato. Le realtà che presentano numeri più significativi sono l'Istituzione scolastica Lexert di Aosta e l'Istituzione scolastica Abbé Trèves in Valtournenche.

Una fotografia che, secondo quanto illustrato dall'assessore, non restituisce una situazione generalizzata di concentrazione degli alunni stranieri nelle scuole valdostane, ma evidenzia alcune realtà territoriali da seguire con attenzione. È proprio su questo terreno che si misura una delle sfide delle politiche di accoglienza: evitare che le differenze nella composizione delle classi si traducano in difficoltà educative, garantendo al tempo stesso un sostegno adeguato agli istituti che accolgono una maggiore presenza di studenti con background migratorio.

Lavevaz ha quindi illustrato nel dettaglio il progetto Fami, che prevede un investimento complessivo di 229.500 euro per sostenere l'inclusione scolastica e l'alfabetizzazione degli alunni provenienti da Paesi terzi. La parte più consistente delle risorse, circa l'80%, sarà destinata agli interventi diretti: servizi di mediazione scolastica, orientamento e alfabetizzazione. Un ulteriore 8% finanzierà la formazione degli insegnanti per l'insegnamento dell'italiano L2 e la qualificazione delle competenze professionali. La quota restante, pari a circa il 12%, sarà utilizzata per il coordinamento, la gestione e il monitoraggio delle attività, in conformità agli obblighi amministrativi previsti dalla normativa europea.

«L'obiettivo è rafforzare gli strumenti di inclusione e di supporto linguistico, in complementarità con gli interventi previsti dal decreto-legge 170/2026», ha spiegato l'assessore. Una precisazione importante perché chiarisce la filosofia dell'intervento regionale: concentrare le risorse soprattutto sui servizi rivolti agli studenti e alle scuole, affiancando all'apprendimento linguistico un lavoro di accompagnamento e mediazione.

Il tema della lingua è stato uno dei passaggi centrali del confronto. In una regione come la Valle d'Aosta, infatti, l'integrazione scolastica presenta una specificità che non può essere trascurata: l'inserimento degli alunni provenienti da altri Paesi deve confrontarsi con un sistema educativo nel quale italiano e francese costituiscono elementi fondanti dell'identità istituzionale e culturale. L'apprendimento dell'italiano rappresenta una necessità concreta per consentire agli studenti di seguire le lezioni e partecipare pienamente alla vita scolastica, ma la questione posta da Manfrin riguarda anche il modo in cui viene garantito l'accesso alla seconda lingua ufficiale.

Su questo punto Lavevaz ha richiamato il ruolo dell'offerta formativa ordinaria e delle iniziative promosse dalle singole istituzioni scolastiche. «Resta naturalmente centrale il principio del bilinguismo nell'insegnamento del francese, che trova piena attuazione nell'offerta formativa curricolare e nei progetti specifici delle singole istituzioni scolastiche», ha affermato.

Una risposta che colloca il francese all'interno del sistema scolastico nel suo complesso, distinguendo gli interventi straordinari di alfabetizzazione finanziati dal Fami dai percorsi curricolari. Rimane tuttavia aperta una questione di metodo: verificare concretamente se e come gli studenti con background migratorio riescano ad accedere anche ai percorsi di apprendimento del francese, evitando che il sostegno linguistico si concentri esclusivamente sull'italiano. La specificità valdostana richiede infatti che l'inclusione non sia interpretata soltanto come acquisizione degli strumenti necessari per inserirsi nel sistema scolastico, ma anche come possibilità di partecipare pienamente alla sua dimensione bilingue.

L'assessore ha poi rivendicato il lavoro svolto negli anni attraverso i precedenti progetti Fami, sottolineando come le esperienze realizzate nelle scuole valdostane abbiano contribuito a consolidare le pratiche di accoglienza e a strutturare percorsi di alfabetizzazione sempre più mirati. «I progetti Fami attuati nelle scuole valdostane hanno consentito di consolidare le pratiche di accoglienza, strutturare percorsi di alfabetizzazione e offrire un supporto mirato agli studenti con background migratorio, contribuendo al contrasto della dispersione scolastica e al miglioramento dei processi di inclusione», ha dichiarato Lavevaz.

Secondo il monitoraggio delle attività, gli interventi hanno determinato un incremento delle competenze linguistiche e favorito un inserimento più rapido e consapevole degli studenti nel contesto scolastico e sociale. Un risultato che l'assessore considera significativo nel percorso di costruzione di una scuola capace di rispondere a esigenze differenti, senza rinunciare alla qualità dell'insegnamento e alla partecipazione di tutti gli alunni.

Nella replica, Andrea Manfrin ha riconosciuto l'esistenza di situazioni numericamente circoscritte, ma ha ribadito la necessità di seguirle attentamente, soprattutto in relazione all'applicazione del decreto Valditara. Il capogruppo della Lega ha inoltre accolto positivamente l'investimento previsto, riportando però al centro della discussione la questione del bilinguismo.

«È vero che si tratta di poche scuole e poche classi, ma ci sono situazioni che meritano attenzione: sarà quindi importante capire come verrà applicato il decreto Valditara in questi casi», ha osservato. Sul fronte linguistico, Manfrin ha sostenuto che il principio della parità tra italiano e francese debba trovare riscontro anche nelle scelte di finanziamento. Il progetto Fami, ha ricordato, è cofinanziato al 50% dalla Regione: se le risorse europee sono destinate all'italiano L2, la componente regionale potrebbe contribuire anche a sostenere percorsi di apprendimento del francese.

La discussione consiliare ha così messo in evidenza tre questioni che accompagneranno le politiche regionali di accoglienza nei prossimi anni: la distribuzione equilibrata degli studenti tra le istituzioni scolastiche, la disponibilità di strumenti efficaci per l'apprendimento linguistico e la capacità di coniugare l'inclusione con la specificità bilingue della Valle d'Aosta.

La sfida, in definitiva, non riguarda soltanto il numero di alunni stranieri presenti nelle classi o la capacità di rispettare le nuove soglie previste dalla normativa nazionale. Riguarda soprattutto la qualità dei percorsi di inserimento, la preparazione degli insegnanti, il sostegno alle famiglie e la possibilità per ogni studente di acquisire le competenze necessarie per partecipare pienamente alla vita della comunità scolastica.

In questo quadro, le risorse Fami rappresentano uno strumento operativo importante, ma il loro impatto dovrà essere valutato attraverso risultati verificabili: progressi nell'apprendimento delle lingue, continuità dei percorsi scolastici, riduzione della dispersione e reale partecipazione degli studenti. Per la Valle d'Aosta si aggiunge un obiettivo ulteriore: fare in modo che l'integrazione non si traduca in un progressivo ridimensionamento della dimensione francofona, ma diventi anche un'occasione per trasmettere e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale che caratterizza l'autonomia regionale.