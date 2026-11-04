ADAVA, accordo con l’Alberghiero di Acqui Terme: trenta giovani in stage negli hotel valdostani

La difficoltà di trovare personale qualificato continua a rappresentare una delle principali sfide per il comparto turistico valdostano. Una questione che riguarda non soltanto la capacità delle imprese di garantire servizi di qualità, ma anche il futuro di un settore strategico per l'economia regionale. È in questo contesto che si inserisce il nuovo accordo siglato da ADAVA, l’Associazione degli Albergatori e delle Imprese Turistiche della Valle d’Aosta, con il Centro Formazione Professionale Alberghiero di Acqui Terme, finalizzato a favorire l'incontro tra giovani in formazione e aziende del territorio.

L'intesa consentirà a circa 30 allievi e allieve dell'istituto piemontese di raggiungere la Valle d'Aosta per un'esperienza di stage in programma dall'11 gennaio al 25 febbraio 2027. Sono circa 15 le strutture ricettive valdostane che hanno già aderito al progetto, mettendo a disposizione dei ragazzi anche vitto e alloggio, un aspetto tutt'altro che secondario per rendere concretamente possibile la partecipazione degli studenti.

I percorsi interessati saranno quelli di Tecnico di Cucina, Tecnico di Sala e Tecnico Estetico. Per i giovani si tratterà di un'occasione per confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro, applicare le competenze maturate durante gli studi e conoscere le caratteristiche di un sistema turistico che rappresenta uno dei pilastri dell'economia valdostana. Per le imprese, invece, sarà un'opportunità per entrare in contatto con potenziali nuove risorse professionali, valutarne preparazione e motivazione e, perché no, costruire le basi per future assunzioni.

La collaborazione con Acqui Terme si inserisce in una strategia più ampia portata avanti da ADAVA, che negli ultimi anni ha intensificato i rapporti con gli istituti di formazione alberghiera italiani. Un percorso che mantiene un legame privilegiato con l'Istituto alberghiero di Châtillon, ma che si è progressivamente esteso anche all'Istituto Federico di Svevia di Termoli, al Marco Polo di Genova, al Giuseppe Casini di La Spezia e al Vincenzo Gioberti di Roma.

La scelta di ampliare la rete delle collaborazioni risponde a un'esigenza concreta delle aziende valdostane: individuare personale preparato in un mercato del lavoro nel quale il reperimento di figure professionali, soprattutto nei periodi di maggiore attività turistica, continua a essere problematico. La disponibilità di giovani formati, unita alla possibilità di far conoscere loro il territorio e le sue opportunità occupazionali, può contribuire a rendere più stabile il rapporto tra domanda e offerta di lavoro.

«Per le nostre aziende è importante poter incontrare giovani motivati e formati, offrendo loro un'esperienza di lavoro reale e la possibilità di conoscere il territorio», sottolinea Davide Perrin, vicepresidente di ADAVA. L'obiettivo, nelle intenzioni dell'associazione, è andare oltre la semplice esperienza temporanea: «Lo stage può essere un primo passo verso una collaborazione più duratura. Ci auguriamo che, quando l'esperienza sarà positiva per entrambe le parti, si possano creare le condizioni per un successivo inserimento lavorativo».

Una prospettiva che mette in evidenza anche la dimensione sociale dell'iniziativa. Avvicinare i giovani alle imprese significa infatti offrire loro occasioni di crescita professionale e, allo stesso tempo, creare le condizioni affinché il settore turistico valdostano possa attrarre nuove competenze. La formazione diventa così uno strumento per affrontare una criticità che non riguarda esclusivamente i singoli alberghi, ma la competitività complessiva del sistema turistico regionale.

Dal versante scolastico, la collaborazione viene considerata un passaggio importante per completare il percorso didattico attraverso il confronto diretto con le realtà produttive. «La collaborazione con ADAVA offre ai nostri allievi l'opportunità di completare il percorso formativo in un contesto professionale di qualità», afferma Monica Gallarate, direttrice del Centro Formazione Professionale Alberghiero di Acqui Terme. «Il confronto con le imprese e con il territorio è una componente fondamentale della formazione: permette ai ragazzi di consolidare le proprie competenze e di orientarsi con maggiore consapevolezza nel mondo del lavoro».

L'accordo rappresenta dunque un investimento sul rapporto tra formazione e occupazione, ma anche sulla capacità della Valle d'Aosta di rispondere alle esigenze di un comparto fondamentale per la propria economia. In una regione in cui il turismo genera opportunità di lavoro e ricadute diffuse sul tessuto economico e sociale, la disponibilità di personale qualificato è una condizione essenziale per mantenere elevati gli standard dell'offerta ricettiva.

La sfida, adesso, sarà trasformare le esperienze di stage in opportunità professionali concrete e durature. Perché, oltre a rispondere alle necessità immediate degli alberghi, il rafforzamento dei rapporti con le scuole può contribuire a costruire un collegamento più stabile tra giovani, formazione e imprese, valorizzando le competenze e favorendo nuove prospettive occupazionali in Valle d'Aosta.