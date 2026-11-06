FP CGIL Valle d’Aosta, corso per il concorso da 8 istruttori tecnici: iscrizioni dal 9 novembre

FP CGIL Valle d’Aosta organizza un corso di formazione e preparazione in vista del concorso pubblico indetto dall’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose per l’assunzione a tempo indeterminato di 8 funzionari, Categoria D, nel profilo professionale di Istruttore Tecnico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai candidati un supporto concreto nella preparazione alle prove concorsuali, attraverso un percorso formativo mirato sulle principali materie previste dal bando, con particolare attenzione alla normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici, edilizia, urbanistica e amministrazione degli enti locali.

Il corso si svolgerà indicativamente tra dicembre 2026 e gennaio 2027, attraverso 6 lezioni online della durata di due ore ciascuna, per un totale di 12 ore di formazione, in diretta sulla piattaforma Zoom, con una frequenza prevista di due incontri settimanali.

Le lezioni saranno tenute da professionisti con competenze ed esperienze specifiche nei diversi ambiti del programma: l’avvocato Francesco Letey, del Foro di Aosta; la dottoressa Giulia De Chirico, funzionario presso l’ASL di Biella ed ex avvocato del Foro di Milano; l’avvocato Davide Rossi, del Foro di Aosta.

Il programma formativo comprenderà lo studio del Codice dei contratti pubblici, della normativa regionale in materia di edilizia, urbanistica e tutela del paesaggio, del sistema delle autonomie in Valle d’Aosta, della disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle norme sull’accesso agli atti e sulla trasparenza amministrativa, oltre al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla parte pratica della preparazione: ai partecipanti saranno messe a disposizione le slide degli argomenti trattati, le registrazioni delle lezioni e la possibilità di inviare ai docenti domande e richieste di approfondimento attraverso un apposito indirizzo e-mail. Nel corso degli incontri potranno inoltre essere proposte esercitazioni con domande in preparazione al concorso.

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è aperto sia agli iscritti CGIL sia ai non iscritti, con quote differenziate:

130 euro per gli iscritti CGIL;

210 euro per i non iscritti CGIL.

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di almeno 15 partecipanti.

Le iscrizioni saranno aperte dal 9 al 30 novembre 2026 e dovranno essere effettuate inviando una e-mail all’indirizzo: corsifp@cgil.vda.it.

Indicando nell’oggetto: "Richiesta di iscrizione al corso cat. D Mont-Rose 2026".

Nella richiesta dovranno essere riportati nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero di cellulare, indirizzo e-mail ed eventuale iscrizione alla CGIL. Le indicazioni per il pagamento saranno comunicate una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti necessario per l’attivazione del corso. Per poter frequentare la formazione sarà necessario aver preventivamente saldato la quota prevista.