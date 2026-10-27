Aosta, grande adesione al corso sull'antibiotico-resistenza con il professor Roberto Mattina

Si è svolto sabato 24 ottobre presso la Sala Convegni dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta ad Aosta, il corso di aggiornamento ECM intitolato "Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e resistenza batterica".

L'iniziativa, inserita nel quadro del programma CAO Nazionale – FNOMCeO e accreditata con 9,1 crediti formativi, ha registrato un'ampia partecipazione da parte dei professionisti odontoiatri del territorio.

I lavori sono stati aperti dall'intervento introduttivo del dottor Massimo Ferrero, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) dell'Ordine valdostano, che ha richiamato l'attenzione sulla responsabilità prescrittiva della classe medica. Come evidenziato nel corso dell'incontro, la resistenza antimicrobica rappresenta una sfida sanitaria prioritaria: secondo i dati pubblicati dalla rivista scientifica The Lancet, entro il 2050 l'antibiotico-resistenza potrebbe causare direttamente oltre 39 milioni di decessi su scala globale, con l'Italia tra i Paesi europei a maggiore incidenza di mortalità per infezioni da batteri resistenti.

Relatore unico della giornata formativa è stato il professor Roberto Mattina, già Direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia dell'Università degli Studi di Milano. La sua lectio ha sviscerato la microbiologia del cavo orale, i meccanismi d'azione delle molecole antibiotiche, la gestione delle infezioni odontoiatriche e la presentazione del progetto OCRA, sollecitando un ampio dibattito finale tra i partecipanti.