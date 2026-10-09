Formazione e lavoro in Valle d’Aosta: il CTI presenta 19 percorsi per rafforzare le competenze professionali, linguistiche e digitali

Il Consorzio per le Tecnologie e l’Innovazione (CTI) amplia la propria offerta formativa con un importante programma di corsi rivolti a chi desidera acquisire nuove competenze, migliorare la propria posizione professionale o aumentare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Le iniziative, realizzate nell’ambito dell’Avviso pubblico 26AC della Regione autonoma Valle d’Aosta e finanziate attraverso il Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021–2027, comprendono 19 percorsi formativi, articolati in un corso di qualifica professionale e 18 edizioni dedicate alle competenze linguistiche e digitali.

Un investimento nella formazione che punta a rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, nel quale la conoscenza delle lingue, la padronanza degli strumenti informatici e le competenze amministrative rappresentano risorse sempre più importanti.

Una qualifica professionale per lavorare negli uffici e nelle aziende

Tra le principali iniziative figura il percorso per Operatore amministrativo-segretariale, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale di livello EQF 3.

Il corso, della durata complessiva di 600 ore, prevede 420 ore di formazione teorica e pratica e 180 ore di stage presso aziende e realtà professionali del territorio.

I partecipanti potranno acquisire competenze nella gestione della segreteria, nell'utilizzo degli strumenti informatici, nella contabilità, nell'archiviazione documentale e nelle principali attività amministrative e di gestione del personale.

Il percorso, che mette a disposizione 12 posti, si svolgerà presso la nuova sede del CTI ad Aosta, in Regione Borgnalle 10/L, con lezioni previste prevalentemente al mattino.

Per accedere è richiesta la licenza media o il titolo di avviamento professionale, oltre agli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso.

Le iscrizioni sono previste entro l'11 novembre 2026, con selezione il 16 novembre e avvio delle lezioni il 23 novembre 2026.

Francese e inglese: 13 edizioni per migliorare le competenze linguistiche

Particolare attenzione è riservata alla formazione linguistica, fondamentale in una regione come la Valle d'Aosta, caratterizzata da una forte vocazione internazionale e da un mercato del lavoro nel quale il bilinguismo rappresenta un valore aggiunto.

Il programma comprende 13 edizioni di corsi di lingua, ciascuna della durata di 60 ore, così suddivise:

8 edizioni di francese livello A2;

2 edizioni di francese livello B1;

1 edizione di francese livello B2;

2 edizioni di inglese livello A2.

Grazie alla collaborazione con Alliance Française de la Vallée d'Aoste ed English Centre Aosta, i percorsi prevedono anche la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche corrispondenti ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), secondo le modalità previste dal progetto.

Un'opportunità significativa per chi desidera arricchire il proprio curriculum, affrontare nuove esperienze professionali o migliorare le proprie capacità comunicative.

Competenze digitali: cinque corsi per affrontare le nuove sfide tecnologiche

Accanto alle lingue, il CTI propone cinque edizioni dedicate alle competenze digitali, sviluppate secondo il quadro europeo DigComp 3.0.

Tre corsi riguarderanno il livello Base 2 e due il livello Intermedio 3, per una durata di 40 ore ciascuno.

Le attività formative permetteranno di consolidare le conoscenze informatiche e sviluppare una maggiore autonomia nell'utilizzo degli strumenti digitali, nella gestione delle informazioni, nella comunicazione online, nella sicurezza informatica e nella risoluzione dei problemi.

Competenze ormai indispensabili non soltanto nel mondo del lavoro, ma anche nella vita quotidiana e nell'accesso ai servizi digitali.

Corsi ad Aosta, Saint-Vincent e Verrès

Per favorire la partecipazione dei cittadini e rendere la formazione più accessibile, i percorsi linguistici e digitali potranno svolgersi in diverse località della Valle d'Aosta: Aosta, Saint-Vincent e Verrès, con sedi individuate anche in funzione della provenienza degli iscritti.

Le lezioni si terranno in presenza, prevalentemente al mattino, con un impegno indicativo di otto ore settimanali, generalmente distribuite su due giornate.

Ogni edizione prevede un massimo di 12 partecipanti, per un totale di 216 posti formativi nei soli percorsi linguistici e digitali.

Per questi corsi non è richiesto un titolo di studio minimo, mentre sono previste verifiche delle competenze iniziali per individuare il livello più adeguato.

Un'indennità economica per favorire la partecipazione

Un elemento particolarmente importante è rappresentato dall'indennità di frequenza di 3,50 euro lordi per ogni ora effettivamente frequentata, riconosciuta alle condizioni previste dall'Avviso, tra cui il raggiungimento di almeno l'80% delle ore nel periodo di riferimento.

L'indennità è prevista indipendentemente dalla condizione occupazionale e rappresenta un sostegno concreto alla partecipazione ai percorsi formativi.

Le iniziative si rivolgono a persone in possesso dei requisiti di accesso previsti, con un'età compresa tra i 18 e i 67 anni non compiuti all'avvio del corso.

Le candidature potranno essere presentate direttamente al CTI oppure, per le persone già prese in carico, attraverso i Centri per l'Impiego regionali.

Il CTI accoglie gli studenti nella nuova sede di Regione Borgnalle

Le nuove iniziative formative coincidono anche con un importante momento di crescita per il Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione, che ha recentemente trasferito le proprie attività nella nuova sede accreditata di Regione Borgnalle 10/L, al primo piano, ad Aosta.

La struttura ospita gli uffici e gli spazi destinati alle attività formative, confermando l'impegno del Consorzio nel promuovere percorsi di qualificazione, aggiornamento e sviluppo delle competenze professionali a beneficio del territorio valdostano.

La sede è raggiungibile anche con i mezzi pubblici, attraverso la linea urbana SVAP 16, con fermata Regione Borgnalle B.

Informazioni e iscrizioni

Le prime scadenze per le iscrizioni ai corsi di francese A2 e competenze digitali Base 2 sono fissate al 23 ottobre 2026. Le altre edizioni saranno attivate progressivamente secondo i rispettivi calendari.

Per conoscere i programmi, i requisiti di accesso, le date delle selezioni e le modalità di partecipazione è possibile consultare il sito istituzionale del Consorzio.

Consorzio per le Tecnologie e l'Innovazione – CTI

Sede: Regione Borgnalle 10/L, primo piano – 11100 Aosta

Telefono: 0165 361640

Email: segreteria.cti@gmail.com

Sito internet: www.ctiaosta.it

Le iniziative sono finanziate nell'ambito del Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, cofinanziato dall'Unione europea.

Il progetto propone un’offerta piuttosto ampia rivolta a chi desidera acquisire o rafforzare competenze concretamente spendibili nel mondo del lavoro. In particolare, è previsto un percorso di 600 ore per Operatore amministrativo-segretariale, con 420 ore di formazione e 180 ore di stage, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale EQF 3.

A questo si affiancano 18 corsi brevi, con 12 partecipanti per edizione, dedicati alle competenze linguistiche e digitali: francese nei livelli A2, B1 e B2, inglese A2 e competenze digitali secondo il framework DigComp 3.0, livelli Base 2 e Intermedio 3.

Il CTI opera inoltre nella sua nuovissima sede formativa accreditata di Regione Borgnalle 10/L ad Aosta, dove si svolgerà una parte importante delle attività. Sul sito www.ctiaosta.it sono disponibili tutte le informazioni, comprese le indicazioni utili per raggiungerci; la sede è servita anche dalla linea urbana SVAP 16, con fermata Regione Borgnalle B a pochi passi.