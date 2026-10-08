Aperti i bandi per le borse di studio universitarie per l’Anno accademico 2026/2027

Sono ufficialmente aperti i bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio universitarie relative all’anno accademico 2026/2027.

L'impianto delle misure regionali prevede diverse tipologie di sostegno economico, tra cui interventi per la mobilità internazionale, contributi per il pagamento del canone di locazione e assegni di studio ordinari. I destinatari dei contributi si dividono in due platee principali: da un lato gli studenti residenti in Valle d'Aosta frequentanti atenei aventi sede fuori dal territorio regionale o corsi di laurea telematici; dall'altro gli studenti — a prescindere dal comune di residenza — regolarmente iscritti presso l’Università della Valle d’Aosta, il Conservatoire de la Vallée d’Aoste o il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Torino con sede ad Aosta.

Per quanto riguarda le condizioni di accesso generali, la soglia economica fissa il limite massimo dell'ISEE Universitario a 44.968,00 euro. Per gli iscritti all’Ateneo rossonero (Univda) e al Conservatoire de la Vallée d’Aoste è inoltre prevista una misura specifica con condizioni maggiormente agevolate per i nuclei rientranti nei parametri di un ISEE Universitario massimo pari a 28.339,88 euro e un indicatore ISPE non superiore a 61.608,48 euro.

Le procedure di candidatura dovranno essere completate tassativamente in modalità telematica — tramite autenticazione con identità digitale SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) — entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 4 dicembre 2026.