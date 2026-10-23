Teatruffa, ad Aosta il teatro diventa un’arma contro le truffe agli anziani

Le truffe agli anziani non sono soltanto una questione di sicurezza, ma un problema sociale che può compromettere la serenità, l’autonomia e la fiducia nelle persone. Per contrastare un fenomeno che si manifesta attraverso raggiri sempre più insidiosi, la prevenzione passa anche dalla capacità di informare, sensibilizzare e coinvolgere direttamente le comunità. È da questa consapevolezza che nasce “Teatruffa – Piccolo vademecum teatrale per proteggersi dalle truffe”, lo spettacolo in programma mercoledì 28 ottobre, alle 17.30, al Teatro di Plus, nell’ex Cittadella di Aosta.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, sceglie un linguaggio originale per affrontare un tema delicato e di grande attualità. Al posto della tradizionale campagna informativa, il pubblico sarà accompagnato in un percorso teatrale capace di intrecciare racconti, esperienze e indicazioni concrete, trasformando la sensibilizzazione in un momento di partecipazione e riflessione collettiva.

Il risultato è un piccolo vademecum che punta a essere, allo stesso tempo, poetico e ironico. Attraverso il teatro fisico, lo spettacolo affronta le principali tipologie di truffa oggi diffuse, suggerendo quali comportamenti adottare e quali evitare per non cadere nelle trappole dei malintenzionati. Ma l'attenzione non si limita alle modalità con cui vengono messi a segno i raggiri: al centro ci sono anche le conseguenze emotive e relazionali di questi episodi, che possono lasciare nelle vittime paura, vergogna, insicurezza e difficoltà a fidarsi nuovamente degli altri.

È proprio questo uno degli aspetti più importanti dell'iniziativa. Chi subisce una truffa, infatti, non perde soltanto denaro: può vedere messa in discussione la propria indipendenza e arrivare a sentirsi responsabile di quanto accaduto. Superare il silenzio e l'isolamento diventa quindi parte integrante della prevenzione. Condividere le esperienze, riconoscere i segnali di pericolo e sapere a chi rivolgersi può contribuire a rendere le persone più consapevoli e meno vulnerabili.

Lo spettacolo è curato da Elena Pisu e realizzato con il contributo del Gruppo Respect, composto da Rachele Bosco, Alice Gallo, Fabienne Jacquemod e Alessia Presta. Il sound editing e la consulenza musicale sono affidati ad Andrea Severino. In scena saranno presenti i performer del Gruppo Respect insieme agli operatori e ai partecipanti del servizio di coprogettazione Anziani Attivi Aosta, in un'esperienza che valorizza il coinvolgimento diretto delle persone e il confronto tra chi opera nei servizi e chi vive quotidianamente il territorio.

La rete di collaborazioni rappresenta un altro elemento significativo del progetto, realizzato insieme alla coprogettazione Anziani Attivi Aosta, al Tavolo regionale Legalità & Intergenerazionalità, alla cooperativa sociale L'Esprit à l'Envers, al gruppo teatrale Respect e alla Compagnia Stalker Teatro, con il contributo delle Forze dell'Ordine. Un lavoro condiviso che mette in relazione competenze artistiche, sociali e istituzionali, riconoscendo che la lotta alle truffe non può essere affidata esclusivamente alla repressione, ma richiede anche informazione, prossimità e capacità di costruire relazioni di fiducia.

In questo quadro, la scelta del teatro assume un significato che va oltre la dimensione culturale. Portare la prevenzione su un palcoscenico significa affrontare il problema con un linguaggio accessibile, capace di raggiungere le persone attraverso situazioni riconoscibili, emozioni e storie. L'ironia può aiutare a parlare di un argomento doloroso senza banalizzarlo, mentre la condivisione può contribuire a rompere quel senso di solitudine che spesso accompagna chi è stato raggirato.

La sfida, per Aosta e per il territorio valdostano, è fare in modo che la protezione delle persone più esposte diventi una responsabilità collettiva, sostenuta da famiglie, servizi, associazioni, istituzioni e Forze dell'Ordine. “Teatruffa” si inserisce in questa prospettiva: non soltanto uno spettacolo da vedere, ma un'occasione per acquisire maggiore consapevolezza, riconoscere i rischi e rafforzare i legami comunitari. Perché prevenire le truffe significa anche difendere la dignità, la libertà e la possibilità, per ogni persona anziana, di vivere con serenità e senza paura.