Portes Ouvertes compie trent’anni: gli studenti di Issogne protagonisti in Consiglio Valle

Avvicinare i più giovani alle istituzioni, spiegare loro come funzionano e soprattutto permettere di sperimentare direttamente il valore del confronto democratico. È questo l'obiettivo di Portes Ouvertes, il progetto che da trent’anni apre le porte del Consiglio Valle agli studenti valdostani e che, con la ripresa dell’anno scolastico, è tornato a coinvolgere le scuole del territorio.

La nuova edizione è stata inaugurata oggi, venerdì 30 ottobre 2026, con la visita della classe quinta della scuola primaria Ottavio Jacquemet di Issogne, accolta nell’Aula consiliare dal presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi. Accompagnati dalle insegnanti Maria Teresa Lazier e Martina Gaglione, gli alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere la storia dell’Assemblea legislativa regionale e di approfondirne il funzionamento, prima di trasformarsi, per un giorno, in piccoli Consiglieri regionali.

Il momento centrale della visita è stato infatti un vero e proprio dibattito su due questioni che toccano da vicino la vita delle comunità valdostane: la realizzazione di piste ciclabili e la costruzione di un ospedale in bassa Valle. Temi diversi, ma accomunati da importanti implicazioni territoriali, economiche e sociali, sui quali gli studenti si sono confrontati cercando di individuare vantaggi, criticità e possibili ricadute per la popolazione.

Un lavoro preparato in classe, come hanno spiegato gli stessi protagonisti: «Ci siamo preparati alla visita individuando una serie di temi che avremmo potuto affrontare durante il dibattito in Consiglio. Abbiamo poi scelto di approfondire le piste ciclabili e l'ospedale, perché ci sono sembrati gli argomenti più vicini alle esigenze e agli interessi della popolazione valdostana».

Gli alunni hanno quindi analizzato entrambe le questioni, mettendo a confronto punti di forza e aspetti problematici. «Ci siamo confrontati su entrambi i temi, individuando per ciascuno degli aspetti positivi e negativi, che abbiamo raccolto in un documento consegnato al Presidente del Consiglio», hanno raccontato.

La scelta degli argomenti non è secondaria. Da una parte, le piste ciclabili richiamano il tema della mobilità sostenibile, della sicurezza e della qualità degli spazi pubblici; dall’altra, l’ipotesi di un ospedale in bassa Valle porta al centro il tema dell’organizzazione dei servizi sanitari e dell’accessibilità alle cure, particolarmente rilevante per chi vive lontano dai principali poli ospedalieri. Questioni che attraversano il dibattito pubblico regionale e che gli studenti hanno affrontato cercando di comprenderne le diverse implicazioni.

Il presidente Stefano Aggravi ha ringraziato la classe e le insegnanti per il percorso realizzato, sottolineando il significato dell'iniziativa: «Il lavoro svolto incarna molto bene lo spirito di Portes Ouvertes: avvicinare i cittadini e in particolare le giovani generazioni alle istituzioni per far conoscere loro il valore del confronto e della partecipazione democratica».

Il traguardo dei trent’anni rappresenta, secondo Aggravi, non soltanto un anniversario da celebrare, ma anche un'occasione per guardare al futuro del progetto. «Trent'anni di attività sono un traguardo significativo, ma anche uno stimolo a continuare a investire in questo progetto, ampliandone l'offerta e le occasioni di incontro», ha dichiarato il presidente, anticipando che l'Ufficio di Presidenza sta lavorando a nuove iniziative proprio in questa direzione, che saranno presentate nei prossimi mesi.

Portes Ouvertes si conferma così uno strumento di educazione alla cittadinanza attiva, capace di trasformare una visita istituzionale in un'esperienza concreta di partecipazione. Perché conoscere il funzionamento delle istituzioni regionali significa anche comprendere come nascono le decisioni che incidono sulla vita quotidiana delle comunità. E il fatto che a confrontarsi su mobilità e sanità siano stati proprio gli alunni di una quinta primaria dimostra come il dibattito sul futuro della Valle d'Aosta possa e debba coinvolgere anche le nuove generazioni.