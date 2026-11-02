ChatGPT, a Courmayeur un corso per imparare a usare l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale entra sempre più spesso nella vita quotidiana, trasformando il modo in cui si cercano informazioni, si scrivono testi, si organizzano le attività e si comunicano idee e progetti. Ma come si passa dalla curiosità per questi nuovi strumenti al loro utilizzo concreto? E soprattutto, da dove si comincia per imparare a sfruttarne le possibilità senza sentirsi sopraffatti dalla tecnologia?

A queste domande vuole rispondere il corso introduttivo dedicato a ChatGPT organizzato dalla Biblioteca di Courmayeur, un’iniziativa pensata per accompagnare i cittadini alla scoperta dell’intelligenza artificiale attraverso esempi pratici ed esercitazioni. L’obiettivo è rendere accessibili strumenti che stanno rapidamente modificando numerosi ambiti della società, offrendo ai partecipanti l’opportunità di comprenderne il funzionamento e di sperimentarne direttamente le applicazioni.

A guidare il percorso sarà Genny Perron, digital strategist e giornalista, che accompagnerà il gruppo alla scoperta delle principali funzionalità di ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale generativa sviluppato da OpenAI. Il corso affronterà diversi aspetti del suo utilizzo, partendo dalle applicazioni più immediate per arrivare a strumenti che possono rivelarsi utili anche nella comunicazione e nell’organizzazione del lavoro.

Dalla scrittura di testi alla ricerca e alla rielaborazione delle informazioni, dalla creazione di immagini alla progettazione di post per i social network, i partecipanti potranno conoscere alcune delle possibilità offerte da questa tecnologia. Spazio anche alla preparazione di calendari editoriali e alla realizzazione di contenuti di marketing, attività che possono interessare non soltanto chi opera professionalmente nella comunicazione, ma anche associazioni, piccole realtà economiche e cittadini desiderosi di acquisire nuove competenze.

La formula scelta punta soprattutto sulla dimensione pratica. Non si tratta soltanto di spiegare che cosa sia l’intelligenza artificiale, ma di mostrare come interagire con uno strumento come ChatGPT, formulare richieste efficaci e utilizzare le risposte ottenute per sviluppare un’idea, migliorare un testo o organizzare un’attività. Un approccio concreto che permette di avvicinarsi alla tecnologia senza la necessità di possedere già conoscenze specifiche.

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa è proprio l’accessibilità. Non sono richieste competenze pregresse: per partecipare bastano curiosità e disponibilità a imparare. Il corso è rivolto ai residenti nel Comune di Courmayeur, senza limiti di età, con l’intento di favorire un apprendimento diretto e partecipato.

Una scelta che assume un significato particolare in una fase in cui le competenze digitali stanno diventando sempre più importanti per orientarsi nella società contemporanea. L’intelligenza artificiale, infatti, non riguarda più soltanto gli specialisti dell’informatica o le grandi imprese tecnologiche. I suoi strumenti sono ormai accessibili a un pubblico molto più ampio e possono trovare applicazione nello studio, nella vita professionale, nelle attività associative e nella gestione delle incombenze quotidiane.

Per una comunità come quella di Courmayeur, investire nella diffusione delle conoscenze digitali significa anche offrire ai cittadini occasioni per comprendere i cambiamenti in corso e parteciparvi in modo consapevole. La formazione può contribuire a ridurre le distanze tra chi ha già familiarità con le nuove tecnologie e chi, invece, desidera avvicinarsi a questi strumenti senza avere ancora avuto l'opportunità di sperimentarli.

Accanto alle opportunità, resta naturalmente importante sviluppare uno sguardo critico. ChatGPT può aiutare a scrivere, organizzare idee e raccogliere informazioni, ma le risposte generate devono essere valutate con attenzione, soprattutto quando riguardano fatti, dati e questioni delicate. Imparare a utilizzare l’intelligenza artificiale significa quindi anche comprendere i limiti dello strumento, verificare le informazioni e mantenere un ruolo attivo nelle decisioni.

Il corso proposto dalla Biblioteca di Courmayeur si inserisce così in un percorso di avvicinamento a una tecnologia destinata ad avere un peso crescente nella vita quotidiana. L’idea di fondo è semplice: per iniziare non occorre essere esperti, ma avere la possibilità di sperimentare, porre domande e imparare attraverso l’esperienza diretta.

In un mondo in cui l’innovazione corre rapidamente, mettere le persone nelle condizioni di conoscere e utilizzare i nuovi strumenti rappresenta un’opportunità di crescita individuale e collettiva. E il primo passo, a volte, può essere proprio quello di sedersi davanti a un computer e cominciare a dialogare con l’intelligenza artificiale.

Informazioni pratiche

📍 Biblioteca di Courmayeur

📅 Sabato 7 e 14 novembre 2026

🕙 Dalle 10.00 alle 12.30

👥 Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Per informazioni e iscrizioni:

WhatsApp: 391 3787392

Email: perrongenny@gmail.com