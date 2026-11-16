Dieta mediterranea, Coldiretti porta Minecraft nelle scuole: in Valle d’Aosta il 19,4% dei bambini è in sovrappeso o obeso

La dieta mediterranea incontra Minecraft e prova a conquistare le nuove generazioni partendo proprio dal loro linguaggio. L'obiettivo è ambizioso: trasformare un videogioco tra i più amati dai ragazzi in uno strumento per imparare a mangiare meglio, riconoscere la qualità degli alimenti e comprendere il valore dell'agricoltura e delle produzioni del territorio. È questa la sfida di Farmcraft, il progetto nazionale di educazione alimentare promosso da Coldiretti, insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il supporto di Maker Camp.

L'iniziativa viene rilanciata in occasione della Giornata mondiale della Dieta Mediterranea, che si celebra il 16 novembre, e si rivolge alle scuole italiane, chiamate a iscrivere gratuitamente le proprie classi entro le ore 12 di venerdì 27 novembre 2026.

Non si tratta soltanto di insegnare ai ragazzi quali alimenti portare in tavola, ma di aiutarli a comprendere ciò che si nasconde dietro le loro scelte quotidiane. Dalla lettura delle etichette alla conoscenza della stagionalità, dalla distinzione tra alimenti genuini e prodotti ultraformulati alla scoperta della filiera agroalimentare, il percorso vuole sviluppare una maggiore consapevolezza del rapporto tra cibo, salute, ambiente e attività fisica.

Un tema che riguarda da vicino anche la Valle d'Aosta. I dati dell'indagine OKkio alla SALUTE 2023, realizzata dall'Istituto Superiore di Sanità, indicano che nella nostra regione il 13,5% dei bambini in età scolare è in sovrappeso e il 5,9% presenta una condizione di obesità. Complessivamente, quasi un bambino su cinque si trova quindi in una situazione di eccesso ponderale. Particolarmente significativo è l'aumento dell'obesità infantile rispetto alla precedente rilevazione del 2019, quando la percentuale era pari al 2,6%.

Numeri che richiamano l'importanza della prevenzione e di un'educazione alimentare capace di coinvolgere non soltanto le famiglie, ma anche il mondo della scuola. È proprio in questa direzione che si inserisce Farmcraft, cercando di superare la tradizionale lezione in aula attraverso un'esperienza interattiva e partecipativa.

«Il cibo sano e di qualità non può essere un privilegio di pochi, ma deve essere un diritto di tutti», sottolinea Alessia Gontier, presidente di Coldiretti Valle d'Aosta. «In una Regione con circa il 13,5% dei bambini in sovrappeso e il 5,9% obeso, abbiamo la responsabilità di educare le nuove generazioni a scegliere in modo consapevole ciò che mettono nel piatto. Con Farmcraft entriamo nel loro mondo e parliamo la loro lingua, ma lo schermo è solo il punto di partenza. Vogliamo accompagnare i ragazzi dal virtuale alla terra, perché conoscere l'origine del cibo significa avere gli strumenti per scegliere con consapevolezza e saper dire no davanti a un cibo ultraformulato».

Attraverso Minecraft Education, gli studenti saranno chiamati a progettare e costruire mondi virtuali dedicati a tre grandi temi: alimentazione consapevole, filiera del cibo e sport. Le attività potranno comprendere la realizzazione di aziende agricole, mercati contadini, percorsi dedicati alla biodiversità e ambienti che raccontino il legame tra una corretta alimentazione e il movimento. Un modo per unire apprendimento, creatività e competenze digitali, stimolando anche la collaborazione e il lavoro di squadra.

La scelta della dieta mediterranea non è casuale. Riconosciuta dall'UNESCO nel 2010 come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, non rappresenta semplicemente un modello nutrizionale, ma un sistema di conoscenze, tradizioni e stili di vita che comprende la produzione agricola, la stagionalità, la convivialità e il rispetto della biodiversità. Un patrimonio che trova un collegamento naturale anche con la realtà agricola valdostana, dove il rapporto tra territorio, produzioni locali e qualità degli alimenti costituisce un elemento centrale dell'identità rurale.

La promozione di abitudini alimentari equilibrate si accompagna inoltre alla necessità di contrastare la sedentarietà, favorendo il movimento fin dall'infanzia. L'educazione alimentare, in questa prospettiva, non riguarda soltanto ciò che si mangia, ma anche la capacità di costruire uno stile di vita più sano e attento al proprio benessere.

Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche sia paritarie. Gli istituti partecipanti avranno tempo fino al 26 marzo 2027 per completare e consegnare i propri elaborati.

Le finali si svolgeranno attraverso quattro macroaree territoriali – Nord, Centro, Sud e Isole – e i premi consentiranno agli studenti vincitori di vivere esperienze dirette nelle aziende agricole, nelle fattorie didattiche e nei mercati contadini della rete Coldiretti. Un passaggio importante, perché l'intenzione è proprio quella di portare fuori dallo schermo quanto appreso nel mondo virtuale, facendo conoscere concretamente il lavoro agricolo e il percorso che porta gli alimenti dal campo alla tavola.

Per le scuole valdostane si presenta dunque un'opportunità gratuita per affrontare un tema sempre più importante, coniugando innovazione didattica, salute e conoscenza del territorio.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12 di venerdì 27 novembre 2026. Tutte le informazioni e il modulo per aderire sono disponibili sul sito ufficiale www.coldiretti.it/minecraft.