Prevenzione del suicidio, Aosta punta sulla rete tra istituzioni e comunità

Rafforzare la prevenzione del suicidio attraverso la collaborazione tra istituzioni, servizi e comunità, mettendo in rete competenze ed esperienze per costruire risposte sempre più efficaci e vicine alle persone. È questo l’obiettivo del convegno «Sinergie istituzionali e reti comunitarie. Il modello integrato di collaborazione e prossimità per la prevenzione del suicidio in Valle d’Aosta», in programma giovedì 22 ottobre, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta.

L’iniziativa, promossa dal Tavolo interistituzionale per la prevenzione del suicidio, rappresenta un momento di confronto sul percorso avviato in Valle d’Aosta e sui risultati del progetto regionale, con l’intento di consolidare un modello di intervento fondato sulla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti e sulla capacità di intercettare tempestivamente le situazioni di fragilità.

I lavori si svolgeranno in due sessioni: quella mattutina, dalle 9.30 alle 13, e quella pomeridiana, dalle 14 alle 18.30. Nel corso della giornata, i rappresentanti delle istituzioni, degli enti del territorio e i professionisti impegnati nel settore approfondiranno le strategie di prevenzione, il ruolo della formazione e l’importanza di una collaborazione strutturata tra i servizi e il tessuto comunitario.

La prevenzione del suicidio richiede infatti un approccio integrato, capace di superare la frammentazione degli interventi e di favorire il dialogo tra le diverse realtà che operano sul territorio. In questa prospettiva, la formazione degli operatori, la condivisione delle competenze e il rafforzamento delle reti di prossimità costituiscono elementi essenziali per riconoscere le situazioni di rischio e favorire l’accesso tempestivo al sostegno.

Il convegno offrirà quindi l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto in Valle d’Aosta, valorizzare le esperienze maturate e individuare le prospettive future del progetto regionale. L’obiettivo è consolidare una rete territoriale in cui istituzioni, professionisti e comunità possano contribuire, ciascuno con le proprie competenze, a una strategia condivisa di prevenzione e attenzione alle persone più vulnerabili.