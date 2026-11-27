La qualità di una sanità non si misura soltanto negli ospedali, nelle tecnologie disponibili o nella capacità di affrontare le emergenze, ma anche nella vicinanza che riesce a garantire alle persone quando la malattia entra nella loro quotidianità. È proprio su questo terreno che la Valle d’Aosta conquista un importante riconoscimento nazionale, portando sul podio un modello di assistenza che unisce innovazione, competenze infermieristiche e attenzione alla persona. La teleassistenza oncologica sviluppata dall’Azienda USL valdostana ha ottenuto il terzo premio al Congresso nazionale CARD, svoltosi a Roma dal 29 al 31 ottobre 2026, confermando il valore di un’esperienza che guarda oltre le tradizionali modalità di presa in carico sanitaria.

Al centro del riconoscimento c’è il lavoro della Centrale di Care Management, attiva nell’ambito della Centrale Operativa Territoriale (COT), guidata dall’infermiera Paola Ascolese. Il poster scientifico premiato, dal titolo “Impatto di un modello di teleassistenza dedicato alle donne in terapia ormonale per carcinoma mammario presso l’Azienda USL Valle d’Aosta”, racconta un progetto concreto che ha coinvolto 104 donne seguite dall’Oncologia diretta dal dottor Lucio Buffoni.

Un risultato che assume particolare significato perché riguarda una fase delicata e spesso poco visibile del percorso oncologico: quella che accompagna le pazienti durante una terapia destinata a durare diversi anni. Circa il 70-80% dei tumori al seno è infatti sensibile agli ormoni e, in questi casi, la terapia ormonale rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre il rischio di recidive e migliorare la sopravvivenza. Ma la durata dei trattamenti e gli effetti collaterali possono pesare sensibilmente sulla qualità della vita, fino a compromettere la regolarità nell'assunzione dei farmaci o provocare l'interruzione anticipata delle cure.

È qui che il modello valdostano dimostra la propria efficacia organizzativa. Attraverso telefonate programmate e videochiamate, le infermiere della Centrale mantengono un rapporto costante con le pazienti direttamente nelle loro abitazioni. Ogni donna viene seguita mediamente attraverso sei colloqui, durante i quali vengono monitorate le condizioni cliniche e assistenziali, raccolte le difficoltà quotidiane e fornito un sostegno concreto per affrontare gli eventuali effetti indesiderati della terapia.

Non si tratta semplicemente di trasferire una prestazione sanitaria attraverso uno schermo o una telefonata. Il valore del progetto sta soprattutto nella possibilità di riconoscere tempestivamente i segnali di difficoltà, intervenire quando emergono problemi e coinvolgere i medici specialisti nei casi che lo richiedono. La tecnologia, in questo modo, non sostituisce la relazione umana, ma diventa uno strumento per renderla più continuativa ed efficace, evitando che le pazienti si sentano sole durante un trattamento lungo e impegnativo.

Il riconoscimento nazionale premia anche la capacità progettuale e l'autonomia professionale degli infermieri valdostani. Il poster è stato realizzato dalle infermiere Monica Colombo e Lorena Nossein, che gestiscono direttamente il servizio, insieme alle coautrici Paola Ascolese e Roberta Oriani.

«Il riconoscimento ottenuto a livello nazionale valorizza le competenze, l’autonomia professionale e la capacità progettuale degli infermieri dell’Azienda USL della Valle d’Aosta», sottolinea la direttrice delle Professioni sanitarie Laura Plati. La quale evidenzia come «l’innovazione tecnologica e organizzativa, integrata con le competenze infermieristiche, possa contribuire concretamente a migliorare la qualità dell’assistenza e la continuità delle cure».

Per Plati, l'esperienza rappresenta anche «un esempio significativo dell’evoluzione del ruolo infermieristico nell’ambito della sanità territoriale», dove diventa sempre più importante «anticipare i bisogni delle persone e garantire una presa in carico personalizzata».

Un aspetto che si inserisce in una trasformazione più ampia del sistema sanitario: rafforzare il territorio significa infatti costruire una rete capace di accompagnare il cittadino anche dopo la fase ospedaliera, mantenendo un collegamento tra specialisti, professionisti sanitari e pazienti. È proprio questa la funzione della Centrale di Care Management all'interno della COT.

«La Centrale di Care Management, nell’ambito della Centrale Operativa Territoriale, rappresenta un’importante risorsa per garantire la continuità assistenziale e mantenere un collegamento costante tra le persone e i professionisti sanitari», spiega Paola Ascolese, referente della COT. Nel caso delle donne in terapia ormonale, aggiunge, «l’intervento infermieristico consente di accompagnarle durante un trattamento lungo e impegnativo, offrendo loro un punto di riferimento, intercettandone i bisogni e attivando, quando necessario, gli altri professionisti della rete assistenziale».

La referente della Centrale sottolinea inoltre un principio che va oltre il singolo progetto: «La tecnologia diventa così uno strumento per rafforzare la relazione di cura e rendere l’assistenza più vicina alle persone».

È probabilmente questa la lezione più importante che arriva dal riconoscimento ottenuto a Roma. La Valle d'Aosta dimostra che anche un sistema sanitario di dimensioni contenute può sviluppare esperienze capaci di confrontarsi con il panorama nazionale, valorizzando le professionalità presenti sul territorio e sperimentando risposte nuove a bisogni sanitari complessi.

Il terzo premio al Congresso CARD non è dunque soltanto un attestato di merito per il gruppo di lavoro dell'Azienda USL, ma un segnale positivo per l'intera sanità regionale. La sfida, adesso, è consolidare e sviluppare questi modelli, perché la qualità delle cure non dipende soltanto dalla disponibilità di prestazioni, ma anche dalla capacità di accompagnare ogni persona lungo tutto il proprio percorso.

In una sanità che vuole essere davvero vicina ai cittadini, la teleassistenza valdostana indica una direzione precisa: non lasciare mai che la distanza tra una paziente e il sistema sanitario diventi una distanza nella cura. Perché la tecnologia può accorciare i chilometri, ma sono le persone, con le loro competenze e la loro sensibilità, a costruire il ponte che tiene insieme la speranza e la cura.