Sembrava una missione impossibile, ma il risultato è arrivato: 100 candidati donatori di sangue in un solo mese. La campagna «Missione: Possibile», promossa da FIDAS Valle d’Aosta, ha raggiunto il traguardo prefissato, trasformando un’iniziativa di sensibilizzazione in una risposta concreta della comunità valdostana.

Un risultato che va oltre il dato numerico e che, secondo i promotori, racconta la capacità di coinvolgere le persone attorno a un obiettivo comune. La campagna ha raccolto adesioni, sostegno e condivisioni, facendo leva sul valore della partecipazione e sul senso di appartenenza al territorio.

Tra gli aspetti più significativi emerge la partecipazione dei giovani: il 48% delle candidature proviene da persone under 25. Un dato che FIDAS considera particolarmente incoraggiante, non soltanto per il futuro della donazione di sangue, ma anche per la risposta di una generazione spesso oggetto di giudizi poco generosi. La mobilitazione dimostra invece come i giovani sappiano partecipare e contribuire concretamente alla vita della comunità.

Il progetto ha visto la collaborazione di Michele Tranquilli, creativo digitale, e dell’associazione giovanile Toolkit, che hanno lavorato alla costruzione della campagna. Un contributo importante è arrivato anche dai giovani volontari impegnati nella realizzazione dei contenuti per i social, diventati uno strumento centrale per raggiungere nuovi potenziali donatori.

L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta attraverso la legge regionale 29/2023 sul sangue. L’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi sottolinea come il successo della campagna confermi la presenza di una forte cultura del dono nella regione, capace di trasformarsi in entusiasmo collettivo quando vengono proposte iniziative che valorizzano le persone e il loro sentirsi parte di una comunità.

Marzi ricorda inoltre che, con la nuova legge regionale sul sangue approvata circa tre anni fa, è stata garantita la rappresentanza di tutte le associazioni e federazioni dei donatori negli organismi della programmazione regionale. Una scelta che, nel tempo, ha favorito la nascita di progetti di sensibilizzazione e comunicazione, caratterizzati da originalità e attenzione al coinvolgimento di nuovi donatori.

Per l’assessore, «Missione: Possibile» rappresenta la conferma della bontà di questo percorso: non soltanto per i 100 nuovi candidati raggiunti in meno di un mese, ma soprattutto per la partecipazione di tanti giovani, elemento fondamentale per assicurare il ricambio generazionale e la continuità di un servizio essenziale per la collettività.

Il risultato assume un significato ancora più importante in un periodo segnato da incertezze e cambiamenti. Per FIDAS, questa esperienza restituisce fiducia nel futuro e nella comunità valdostana, ribadendo un principio che ha accompagnato la campagna fin dall’inizio: «Un territorio è fatto delle persone che lo abitano, non della terra che quelle persone calpestano».

La Valle d’Aosta, anche questa volta, ha dimostrato il valore della propria comunità. Sul sito fidasmissionepossibile.it è possibile consultare i dati della campagna e continuare a manifestare la propria disponibilità a diventare donatori.