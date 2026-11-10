Forte di Bard, la mostra fotografica di Michael Yamashita sulle tracce di Marco Polo

Una straordinaria mostra fotografica ripercorre l'epico viaggio dell'esploratore veneziano attraverso l'obiettivo di uno dei più influenti maestri della fotografia contemporanea.

Il Forte di Bard ospita dal 20 novembre 2026 al 28 febbraio 2027 la mostra fotografica “Sulle tracce di Marco Polo”, un affascinante viaggio visivo firmato da Michael Yamashita, fotografo americano di origini giapponesi, tra i più influenti della sua generazione e icona globale. L'esposizione celebra lo straordinario lascito del leggendario mercante veneziano, gettando un ponte ideale tra passato e presente. Un progetto a cura di Forte di Bard e Orion57. Yamashita, celebre non solo per i suoi reportage, ma anche per i suoi pluripremiati documentari come regista, ha dedicato gran parte della sua vita all'esplorazione dell'Asia. Per conto del National Geographic, ha ripercorso le rotte di grandi figure della storia come l'ammiraglio Zheng He e il poeta Matsuo Bashō. Con questo nuovo progetto, il fotografo segue fedelmente l’itinerario tracciato nel Milione, trasformando il viaggio del XIII secolo in un’avventura contemporanea.

Il percorso espositivo parte dall’Italia per snodarsi attraverso i territori carichi di mito dell'Asia centrale, toccando paesi come Turchia, Iran, Afghanistan, Birmania, Cina e India. Attraverso l'obiettivo sensibile di Yamashita, l’Asia si rivela nella sua complessa diversità, mostrando tanto il fascino immutato dei suoi scenari e delle sue culture, quanto i cambiamenti e le sfide affrontate da questi popoli nel corso dei secoli. La mostra offre al pubblico un'occasione unica per immergersi nelle terre visitate e descritte da Marco Polo, documentate oggi con la maestria geometrica e l'anima che contraddistinguono l'opera di Yamashita. In tutto 88 fotografie affiancate da contenuti testuali e approfondimenti storico-artistici. Esposto anche un nucleo di oggetti storico-scientifici a cura dell’architetto Michelangelo Lupo: la prima edizione in volgare italiano de Il milione proveniente dalla Biblioteca Queriniana di Brescia; un ritratto di Marco Polo dipinto nell’agosto del 1849 da Annibale Strata, prestato dai Musei Provinciali di Gorizia; una copia del Testamento originale, una sfera armillare (sec. XVI-XVII) e un globo terrestre inglese (sec. XIX).

Tra tutti i progetti di Yamashita, il viaggio sulle orme di Marco Polo rappresenta uno dei più vasti, complessi e significativi della sua carriera, ed è il cuore di questa mostra. Seguire Marco Polo significa molto più che documentare i luoghi descritti ne Il Milione: significa interrogare il tempo. Le fotografie di Yamashita non illustrano il passato, ne verificano la memoria. Dimostrano che il filo teso da Marco Polo tra Venezia e l'Asia non si è mai spezzato e che, ancora oggi, continua a unire Oriente e Occidente attraverso uomini, paesaggi, commerci, culture e tradizioni.

La mostra verrà inaugurata giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18.00.

Orari

Da martedì a venerdì 10.00 / 18.00 Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00. Lunedì chiuso.

Tariffe

Intero: 15,00 euro / Ridotto 12.00 (over 65, 19-25 anni).

Includono altri due spazi espositivi a scelta.

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, 0-18 anni.