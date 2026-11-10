Cultura viva intorno a noi: Châtillon celebra i cinquant’anni della biblioteca

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie informa che nella mattinata di oggi, martedì 10 novembre 2026, presso il Museo di Arte moderna e contemporanea Castello Gamba di Châtillon, è stato ufficialmente presentato il progetto "Cultura viva intorno a noi", ideato per celebrare i cinquant’anni di attività della biblioteca comprensoriale “Mgr Duc” di Châtillon.

Nato dalla collaborazione tra il Museo di Arte moderna e contemporanea Castello Gamba, le istituzioni scolastiche e le biblioteche di Châtillon e Saint-Vincent, il progetto intende celebrare, in occasione del cinquantesimo anniversario della biblioteca “Mgr Duc”, il valore della biblioteca quale spazio aperto alla comunità, valorizzando la cultura come strumento di incontro, conoscenza e partecipazione.

Il ricco calendario di iniziative, che coinvolgerà la comunità nei mesi di novembre e dicembre 2026, proporrà diverse attività rivolte a bambini, ragazzi, famiglie, scuole e adulti, tra cui laboratori, letture, spettacoli, momenti musicali, esposizioni e iniziative dedicate alla storia e alla memoria della comunità.

Dal 17 novembre al 4 dicembre, le scuole del territorio saranno impegnate, presso il Museo di Arte moderna e contemporanea Castello Gamba, nello svolgimento di laboratori didattici dedicati alla figura del celebre pittore locale del Novecento Italo Mus, nato a Châtillon e vissuto a Saint-Vincent.

Il momento centrale delle celebrazioni si terrà venerdì 20 novembre, alle ore 18, nella Sala Don Paolo Chasseur, con l’incontro "1976-2026 Biblioteca di Châtillon: cinquant’anni di ricordi, letture, incontri". La serata offrirà l’occasione per ripercorrere la storia della biblioteca, condividere ricordi e testimonianze e premiare i grandi lettori. Seguirà un vin d’honneur curato dall’Unione Cuochi Valle d’Aosta. L’ingresso è libero.

"Con questo progetto – commenta l’assessore Erik Lavevaz – mettiamo in luce come il cinquantesimo anniversario della biblioteca non sia soltanto una ricorrenza importante, ma anche un’occasione per confermare e rinnovare il profondo legame tra biblioteca, territorio e comunità. Dobbiamo impegnarci con costanza per far sì che i tanti enti che si occupano di cultura dialoghino con continuità, valorizzando una rete fatta di istanze e ispirazioni diverse: il tutto coinvolgendo tanto chi negli anni ha consolidato i luoghi della cultura quanto le nuove generazioni, che devono sentirli propri per proiettarli nel futuro".



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