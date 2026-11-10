Al Museo Gamba in mostra ventitré opere inedite del pittore valdostano Italo Mus

L'Assessorato dell'Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che informa che giovedì 19 novembre 2026 alle ore 18, al Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d'Aosta – Castello Gamba, verrà inaugurata la mostra Italo Mus. Opere inedite dalla collezione Varicchio di Domodossola. Si tratta di nuovo appuntamento della rassegna Détails, giunta alla sua nona edizione.

La mostra, curata da Sandra Barberi, studiosa ed esperta dell'opera di Italo Mus (1892-1967), prende il via da una recente e significativa acquisizione, che arricchisce le collezioni del Museo Gamba, presentando al pubblico ventitré dipinti inediti dell'artista, risalenti agli anni Quaranta del Novecento e provenienti da una raccolta privata finora rimasta sconosciuta.

L'esposizione, che proseguirà fino al 17 gennaio 2027, rappresenta un'importante occasione di approfondimento della produzione di uno degli artisti più amati della Valle d'Aosta, nato a Châtillon, sede del Museo. Le opere documentano un decennio cruciale nella vicenda artistica di Mus, caratterizzato da una fitta attività espositiva e dal progressivo superamento dei confini regionali, con l'affermazione dell'artista nel più ampio panorama nazionale.

L'opera pittorica di Italo Mus si configura come un intenso racconto della vita degli umili e del rapporto profondo tra l'uomo e il territorio, in particolare quello valdostano, di cui l'artista restituisce con straordinaria sensibilità gesti, tradizioni, fatiche e atmosfere.

Anche il paesaggio rappresenta un costante tema di indagine nella prolifica produzione dell'artista: montagne, vallate, borghi e luoghi di lavoro diventano testimonianze di un'identità territoriale precisa e di una preziosa memoria collettiva. La sua arte assume così un duplice valore, artistico e documentario, conservando l'immagine autentica di un mondo popolare destinato a trasformarsi, senza mai perdere la sua intensa vitalità poetica.

Nell'ambito delle attività della Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione dei siti culturali, diretta da Viviana Maria Vallet - Coordinatore scientifico Castello Gamba - la mostra conferma il ruolo del Museo nella ricerca, nella tutela e nella valorizzazione dell'arte moderna e contemporanea, con particolare attenzione agli artisti che hanno contribuito a definire l'identità culturale valdostana.

Con questa nuova tappa di Détails, il Museo offre dunque non soltanto l'opportunità di conoscere opere mai esposte prima, ma anche di riscoprire un capitolo significativo della storia artistica di Italo Mus, grazie a un patrimonio che, da collezione privata, torna finalmente a essere patrimonio condiviso.

Giovedì 26 novembre, alle ore 17, è prevista una visita accompagnata con la curatrice della mostra, il cui costo è compreso nel biglietto d'ingresso.

INFORMAZIONI:

https://www.castellogamba.vda.it/.

https://valledaostaheritage.com/events/mostra-italo-mus/.