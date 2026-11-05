Gabriele Viada protagonista dei Concerti Aperitivo con un viaggio musicale alla fisarmonica

Domenica 15 novembre alle ore 11.00 sesto concerto della stagione autunnale della XXXVII edizione dei Concerti Aperitivo, realizzato in collaborazione con il Conservatoire de la Vallée d’Aoste, con Gabriele Viada alla fisarmonica.

Organizzati dall’associazione Il Cantiere della Musica, con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Fondazione CRT, presso l’Auditorium SFOM Fondazione Ida Maria Viglino per la Cultura Musicale (via Xavier de Maistre 19), i concerti offrono un programma vario e coinvolgente, seguito dal consueto aperitivo conviviale.

Il programma attraversa quattro secoli di musica, mostrando la sorprendente versatilità della fisarmonica da concerto, capace di rendere con naturalezza tanto le architetture barocche quanto i linguaggi più sperimentali del Novecento. Si apre con gli Acquarelli cubani (1951) di Luciano Fancelli, pagina dai colori caldi e dai ritmi latini, e con Acotango (2012) di Krzysztof Olczak, omaggio al tango contemporaneo. Seguono tre movimenti dalla Capriol Suite (1926) di Peter Warlock, ispirata a danze rinascimentali francesi, e Metamorphoses (1965) di Tryg Lundquist, pagina di ricerca timbrica sullo strumento. Il percorso prosegue con la Toccata n. 2 (1964) di Otto Schmidt e con Fantango (1984) del finlandese Jukka Tiensuu, quindi approda alla luminosa Sonata K 455 di Domenico Scarlatti, qui restituita in tutta la sua brillantezza, per chiudersi con tre movimenti da Images of the Passing Time (1990) del compositore russo Vasily Kusyakov, pagina di grande intensità drammatica e virtuosistica.

Nato nel 2004 a Cuneo, Gabriele Viada ha intrapreso lo studio della fisarmonica in giovanissima età, distinguendosi in diversi concorsi nazionali e internazionali. Nel 2025 è stato finalista al Concorso Internazionale Luigi Nono di Torino, ricevendo un Premio Speciale per il programma presentato, e al Premio Nazionale delle Arti, dove ha ottenuto il Premio Speciale Luciano Fancelli, il Premio del Pubblico e il riconoscimento per la migliore prova del concorso; nel 2026 ha vinto il Primo Premio Assoluto al Concorso del Rotary Club di Teramo. Studia attualmente con Ezio Ghibaudo presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste e si è perfezionato, fra gli altri, con Giampaolo Bandini, Giorgio Dellarole, German Khlopin, Anna Landa, Mikko Luoma, Federica Righini, Alexander Selivanov, Ander Telleria, Vincenzo Totaro e Paweł Zagańczyk. Si è esibito presso i Musei Vaticani di Roma e il Teatro Comunale di Modena, collaborando anche con RAI e Radio Gdańsk. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, comprendendo trascrizioni e brani originali per fisarmonica; suona una fisarmonica Bugari.

Biglietti singoli a €8 acquistabili solo in loco; abbonamento ai 9 concerti €50.

Prenotazioni su www.cantieredellamusica.it o scrivendo a info@cantieredellamusica.it.

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