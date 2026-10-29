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EVENTI E APPUNTAMENTI | 29 ottobre 2026, 15:00

Aosta e Saint-Vincent: "Se domani non torno", il cinema incontra gli studenti valdostani per riflettere sulla violenza di genere

Il 3 novembre proiezioni al Cinéma de la Ville e al Cinema di Saint-Vincent promosse dal Centro antiviolenza, dall'Assessorato alla Sanità e dalla Sovraintendenza agli studi

Aosta e Saint-Vincent: &quot;Se domani non torno&quot;, il cinema incontra gli studenti valdostani per riflettere sulla violenza di genere

Il Centro antiviolenza della Valle d’Aosta promuove una mattinata di sensibilizzazione e confronto dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione. 

L'iniziativa è finanziata dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi.

Martedì 3 novembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00, le sale del Cinéma de la Ville di Aosta e del Cinema di Saint-Vincent ospiteranno la proiezione del film "Se domani non torno", diretto da Paola Randi e basato sul libro "Cara Giulia" di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin.

La pellicola affronta le tematiche legate agli stereotipi di genere, ai comportamenti di controllo e alla prevenzione delle dinamiche abusive. 

Al termine della visione si terrà un collegamento in diretta nazionale con Gino Cecchettin e il cast dell'opera per un momento di dibattito condiviso con la popolazione scolastica.

red.

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