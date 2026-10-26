Aosta: Andrea Perroni porta "Meglio dal vivo" al Teatro Giacosa tra comicità, musica e improvvisazione

Venerdì 13 novembre alle ore 21:00 il Teatro Giacosa di Aosta ospiterà Andrea Perroni con lo spettacolo "Meglio dal vivo", un format originale di comicità e musica dal vivo basato sul dialogo diretto e sull'interazione con gli spettatori in platea.

In una fase storica caratterizzata dai filtri dei social network e dalle tecnologie di intelligenza artificiale, la produzione ideata dal comico e imitatore romano punta sulla centralità dell'intrattenimento dal vivo e sulla spontaneità della risata. La scaletta dello show alterna monologhi, momenti d'improvvisazione, esecuzioni musicali e reinterpretazioni dei grandi classici della canzone italiana, trasformando aneddoti personali ed elementi di cronaca locale in spunti di narrazione condivisa differenti per ogni tappa del tour.

Prodotto da Sbam Produzioni, lo spettacolo prevede un posto unico d'ingresso al prezzo intero di 25 euro e ridotto a 12,50 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, con prevendita attiva sulla piattaforma online Liveticket. Il percorso artistico di Andrea Perroni annovera le partecipazioni televisive a Domenica In, Colorado Café Live, Zelig, Only Fun – Comico Show e Tale e Quale Show, oltre alla conduzione radiofonica di Radio2 Social Club.