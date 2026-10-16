"Il cuore selvaggio delle Alpi", serata di fotografia naturalistica e divulgazione a Bard con Marco Colombo

Il Parco Naturale Mont Avic organizza per sabato 24 ottobre 2026, alle ore 20.30, una serata divulgativa dal titolo “Il cuore selvaggio delle Alpi”. L'evento si terrà presso la MAB – Maison des Artistes Bard, in piazza Cavour 3 a Bard, e rientra nell'ambito delle iniziative del progetto Interreg Alpine Space LiveAlpsNature.

L'ospite della serata: il fotografo Marco Colombo

Protagonista dell'incontro sarà Marco Colombo, naturalista, fotografo e divulgatore scientifico di rilievo internazionale. Tre volte vincitore del prestigioso premio Wildlife Photographer of the Year, Colombo vanta collaborazioni con trasmissioni televisive come Geo su Rai 3 e con testate di settore tra cui National Geographic Italia, BBC Wildlife, Nat'Images, Naturfoto ed EZDIVE.

Attraverso la proiezione delle sue fotografie e il racconto delle esperienze maturate sul campo, il relatore condurrà il pubblico alla scoperta della fauna e degli ambienti montani, illustrando le dinamiche e la biodiversità che caratterizzano gli ecosistemi delle Alpi.

Modalità di partecipazione e prenotazioni

L'iniziativa si propone di coniugare il rigore scientifico e il linguaggio visivo per sensibilizzare i cittadini sulla tutela del patrimonio naturale dell'area protetta.

L'ingresso alla serata è libero e gratuito, in quanto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma comunitario. Per ragioni organizzative è consigliata la prenotazione inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica info@guide-trek-alps.com