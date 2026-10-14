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EVENTI E APPUNTAMENTI | 14 ottobre 2026, 16:06

Il 24 ottobre si inaugura il Sentiero Natura di Arbussayes

Un nuovo percorso per conoscere la biodiversità e gli ambienti naturali del territorio di Fénis e del Parco Naturale Mont Avic.

Il 24 ottobre si inaugura il Sentiero Natura di Arbussayes

Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 11, il Comune di Fénis, il Parco Naturale Mont Avic e la Cooperativa Eliante invitano la comunità all’inaugurazione del Sentiero Natura Arbussayes a Fénis.

Il percorso è nato dalla volontà e dalle idee degli abitanti della zona, con l’obiettivo di far conoscere la bellezza di questi luoghi e la loro importanza ecologica.

Lungo l’itinerario sono stati progettati e installati pannelli esplicativi e illustrativi di approfondimento che accompagnano i visitatori alla scoperta degli habitat, della vegetazione e degli animali presenti, proponendo anche semplici attività di osservazione e riconoscimento.

Durante l’inaugurazione verranno illustrati il tratto realizzato, le sue proposte didattiche e i prossimi passi del progetto. L’incontro è rivolto in particolare agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con le loro famiglie, alle guide ambientali escursionistiche e accompagnatori di media montagna, agli operatori e promotori del settore turistico e, in generale, a tutte le persone curiose di natura e montagna.

Il tratto inaugurato è ampio e livellato, con una pendenza contenuta, ed è stato accuratamente sistemato per renderlo ampiamente fruibile da tutti, anche da persone con ridotta capacità motoria. Si segnala tuttavia che il fondo è sterrato.

Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo rinfresco.

L’evento è gratuito, con iscrizione tramite form: https://forms.gle/KJcLQcBjCoqDcELt6.

Appuntamento sabato 24 ottobre, alle ore 11, in località Arbussayes a Fénis.

Per informazioni: sinisi@eliante.it.

red.

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