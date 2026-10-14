Il 24 ottobre si inaugura il Sentiero Natura di Arbussayes

Sabato 24 ottobre 2026, alle ore 11, il Comune di Fénis, il Parco Naturale Mont Avic e la Cooperativa Eliante invitano la comunità all’inaugurazione del Sentiero Natura Arbussayes a Fénis.

Il percorso è nato dalla volontà e dalle idee degli abitanti della zona, con l’obiettivo di far conoscere la bellezza di questi luoghi e la loro importanza ecologica.

Lungo l’itinerario sono stati progettati e installati pannelli esplicativi e illustrativi di approfondimento che accompagnano i visitatori alla scoperta degli habitat, della vegetazione e degli animali presenti, proponendo anche semplici attività di osservazione e riconoscimento.

Durante l’inaugurazione verranno illustrati il tratto realizzato, le sue proposte didattiche e i prossimi passi del progetto. L’incontro è rivolto in particolare agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con le loro famiglie, alle guide ambientali escursionistiche e accompagnatori di media montagna, agli operatori e promotori del settore turistico e, in generale, a tutte le persone curiose di natura e montagna.

Il tratto inaugurato è ampio e livellato, con una pendenza contenuta, ed è stato accuratamente sistemato per renderlo ampiamente fruibile da tutti, anche da persone con ridotta capacità motoria. Si segnala tuttavia che il fondo è sterrato.

Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo rinfresco.

L’evento è gratuito, con iscrizione tramite form: https://forms.gle/KJcLQcBjCoqDcELt6.

Appuntamento sabato 24 ottobre, alle ore 11, in località Arbussayes a Fénis.

Per informazioni: sinisi@eliante.it.