Lega Giovani Vallée d’Aoste presenta “Generazione Montagna”: prospettive, sfide e soluzioni per il futuro dei giovani in alta quota

“L’evento - spiega il coordinatore di Lega giovani Vallée d’Aoste Andrea Mosca - nasce con l’obiettivo di porre al centro del dibattito politico e sociale una domanda cruciale per il futuro del territorio: quali sono oggi le prospettive di vita per un giovane in alta montagna? Lo spopolamento è un destino inesorabile o un fenomeno che si può contrastare e cambiare?”

Attraverso una ricca serie di tavole rotonde e interventi, il convegno intende esplorare soluzioni concrete per favorire la residenzialità, le opportunità d'impresa e la creazione di nuove famiglie nelle zone montane, senza trascurare argomenti chiave come lo sport, l'inclusione delle disabilità, la trasmissione delle tradizioni e dei valori culturali locali e affrontando anche le sfide che il cambiamento climatico pone alle realtà montane.

Per garantire un confronto a 360 gradi e di ampio respiro, la Lega Giovani ha scelto di coinvolgere rappresentanti di diversi settori e sensibilità, aprendo il dialogo anche a forze politiche e realtà con visioni differenti.

Il programma dei lavori:

Ore 14:00 – Apertura: Introduzione a cura di Andrea Mosca, coordinatore della Lega Giovani Vallée d’Aoste.

Ore 14:10 – Ambiente e Territorio: Confronto tra Mauro Durbano (Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso) e Simone Perron (Consigliere regionale della Lega).

Ore 14:45 – Turismo e Ricettività: Intervento di Luigi Fosson (Presidente ADAVA) insieme alla vice Presidente dei giovani ADAVA Jennifer Lale Murix.

Ore 15:10 – Le voci dei territori: Tavolo di confronto tra i coordinatori regionali della Lega Giovani provenienti dalle diverse realtà montane d'Italia, con la partecipazione dell'On. Luca Toccalini.

Ore 16:00 – Amministratori locali a confronto: Dibattito con Andrea Marguerettaz (Consigliere comunale di Allein), Alexandre Bertolin (Sindaco di Arnad) e Lorenzo Chouquer (Assessore ai lavori pubblici di Challand-Saint-Victor).

Ore 16:35 – Fare impresa in montagna: Tavolo dedicato al tessuto imprenditoriale con la partecipazione di Enrico Di Francesco e altri imprenditori del territorio.

Ore 17:10 – Il punto delle istituzioni regionali: Confronto tra i Consiglieri regionali del Consiglio regionale della Valle d’Aosta tra cui Marco Carrel, Leonardo Lotto, Josette Borre e l’ex Consigliere regionale Erik Lavy.

Ore 17:45 – Testimonianze e Sport: Contributi dal mondo dello sport, della montagna e dell'associazionismo.

Ore 18:25 – Conclusioni: Chiusura dei lavori con l’intervento dell’On. Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

L’evento è a ingresso gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza, ai giovani, agli amministratori e agli operatori del territorio.

Per partecipare è necessario registrarsi tramite il link disponibile nella biografia del profilo Instagram @legagiovanivda.