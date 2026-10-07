Bard: Al via il Festival d’Autunno alla Maison des Artistes

Da sabato 10 ottobre a domenica 6 dicembre 2026, la MAB - Maison des Artistes Bard ospiterà la prima edizione del Festival d’Autunno, un ricco calendario di appuntamenti gratuiti pensati per riscoprire il borgo medievale ai piedi della fortezza attraverso proposte culturali, spettacoli e attività esperienziali.

La rassegna è promossa dal Comune di Bard con il sostegno del Ministero del Turismo (nell'ambito del fondo FUNT 2026) e curata dalla compagnia teatrale Palinodie, gestrice della MAB. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sostenere un modello di turismo sostenibile, slow e destagionalizzato, offrendo a residenti e turisti un'opportunità di fruizione del territorio nella stagione autunnale. La struttura, ricavata negli spazi dell'ex Hotel Stendhal, rappresenta la prima residenza artistica stabile della regione riconosciuta dal Ministero della Cultura.

Il programma dei cinque fine settimana culturali

Il sipario si alzerà sabato 10 ottobre in concomitanza con la manifestazione "Marché au Fort": alle ore 17 è previsto il laboratorio di creazione di candele in cera d'api curato da Sara Lisa Cuffari, seguito domenica 11 ottobre alle 17 dallo spettacolo teatrale "Fulminata" con Annagaia Marchioro e la regia di Teresa Mannino.

Nel fine settimana di Ognissanti, la programmazione proseguirà sabato 31 ottobre alle ore 21 con il concerto del Duo Kaserne (Alessandra Novaga alla chitarra elettrica e Laura Corolla al violino barocco), mentre domenica 1° novembre alle 11 si terrà una sessione di yoga guidata da Jasmine Meynet.

Il terzo appuntamento, in calendario per sabato 21 novembre alle 18, vedrà protagonista la pittrice francese Ariane Darpy con l'open studio conclusivo della sua residenza artistica nell'ambito del progetto "Nouveau Grand Tour". Domenica 22 novembre alle 15:30 seguirà la passeggiata fotografica tematica condotta da Marta Renda.

Il weekend del 28 e 29 novembre sarà dedicato alla manualità e alla tradizione locale: sabato alle 17 la Maison des Anciens Remèdes curerà il workshop di cosmesi naturale "C’est bien pour ma peau", mentre domenica alle 12 andrà in scena lo spettacolo "Saga Salsa" della compagnia Qui e Ora, seguito da un pranzo condiviso.

L'ultimo fine settimana saluterà la stagione autunnale sabato 5 dicembre con la produzione teatrale e musicale "Zazà con la banda in testa" di Roberta Lidia de Stefano, ispirata a Gabriella Ferri. La rassegna si concluderà domenica 6 dicembre alle ore 11 con il laboratorio "A tutta natura" della Maison des Anciens Remèdes per la preparazione di prodotti fitoterapici.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con posti limitati e prenotazione obbligatoria (via mail a biglietteria@maisondesartistebard.it o al numero 338 2290726). Per l'intera durata del festival sarà attivo su prenotazione un servizio navetta dedicato alle persone con disabilità.