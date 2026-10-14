Cva s.p.a. propone due visite guidate gratuite al cantiere della nuova centrale di hône 2

In occasione dei lavori di rifacimento dell’impianto idroelettrico di Hône 2, CVA S.p.A., in collaborazione con il Comune di Hône e l’impresa Cogeis SpA, organizza per sabato 24 ottobre due visite guidate gratuite aperte alla popolazione per scoprire da vicino il cantiere in corso.

Le visite si terranno in due distinti turni, previsti per le ore 9.00 e per le ore 11.00. Durante il percorso, gli ingegneri di CVA accompagneranno i visitatori illustrando i dettagli delle opere e permettendo loro di osservare lo scavo della nuova centrale idroelettrica e del canale derivatore. Quest'ultimo, interrato all'interno di una galleria di circa 9 chilometri, verrà realizzato impiegando la Tunnel Boring Machine (TBM), una talpa meccanica imponente con una lunghezza complessiva di circa 260 metri.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria e va effettuata sul sito ufficiale dell'azienda all'indirizzo https://cvaspa.it/visita-gratuita-cantiere-centrale-di-hone-2.

L'intervento di ristrutturazione dell'impianto comporta un investimento complessivo di circa 156 milioni di euro, cifra che include anche oltre un milione di euro destinati a interventi a favore dei comuni locali di Champorcher, Pontboset e Hône. Il progetto consentirà di valorizzare appieno il potenziale idrologico della Valle di Champorcher, più che raddoppiando la produzione annua che passerà dagli attuali 49 GWh a 104 GWh, un quantitativo pari all'energia prodotta da circa 20.000 impianti fotovoltaici domestici.

In termini di impatto ambientale, il nuovo impianto eviterà l'emissione di oltre 40.000 tonnellate di CO2 all'anno, una quantità equivalente a quella assorbita da circa 270.000 alberi. Oltre a contribuire agli obiettivi del Piano Energetico e Ambientale della Regione Valle d’Aosta e della Roadmap per una Valle d’Aosta Fossil Fuel Free entro il 2040, l'opera permetterà di garantire una maggiore protezione del territorio a valle in caso di dissesti idrogeologici legati ai cambiamenti climatici.