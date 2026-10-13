Il miele racconta la Valle d’Aosta: Châtillon si prepara alla sua grande festa

Il miele è molto più di una goccia d’oro: è il racconto silenzioso di un territorio, il risultato di un equilibrio delicato tra natura, lavoro umano e capacità di custodire ciò che ci è stato tramandato. A Châtillon, questo racconto tornerà protagonista dal 23 al 25 ottobre 2026, quando la Sagra del miele e dei suoi derivati riporterà nel cuore della Valle d’Aosta apicoltori, produttori, famiglie e appassionati, celebrando una delle eccellenze più autentiche dell’agricoltura di montagna.

Una manifestazione che, nel corso degli anni, ha saputo andare oltre la dimensione della festa popolare, diventando un’occasione per riflettere sul rapporto tra attività agricole, biodiversità e futuro delle comunità alpine. Perché dietro ogni vasetto di miele ci sono fioriture, stagioni, condizioni climatiche e competenze che richiedono esperienza, attenzione e una profonda conoscenza dell’ambiente.

È proprio su questo legame che insiste l’assessora regionale all’Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod, che attribuisce alla manifestazione un significato che va ben oltre la promozione di un prodotto di qualità.

«La Sagra del Miele è un’occasione per incontrare i produttori, conoscere le diverse varietà di miele valdostano e valorizzare il lavoro dei nostri apicoltori. È un settore dinamico, che continua ad attirare nuovi appassionati, giovani e meno giovani, come dimostra l’interesse per i corsi di formazione organizzati dal Consorzio Apistico in collaborazione con l’Assessorato».

Parole che mettono in evidenza un aspetto importante: l’apicoltura non è soltanto una tradizione da conservare, ma anche un’attività capace di rinnovarsi, coinvolgere nuove generazioni e contribuire alla vitalità dell’agricoltura valdostana. Un patrimonio di conoscenze che si trasmette attraverso la pratica, la formazione e il contatto diretto con l’ambiente.

«Sostenere l’apicoltura significa anche tutelare la biodiversità e trasmettere alle nuove generazioni le competenze e la consapevolezza del valore del nostro ambiente», sottolinea ancora Girod.

È una considerazione che richiama una responsabilità collettiva. Le api, attraverso il loro lavoro di impollinazione, svolgono infatti una funzione essenziale per gli ecosistemi e per numerose produzioni agricole. La loro presenza racconta anche la qualità e la complessità degli ambienti naturali, rendendo l'apicoltura un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni del clima e del paesaggio.

Non a caso, la stagione apistica 2026 si chiude con un bilancio complessivamente positivo, pur in presenza di condizioni meteorologiche che hanno richiesto capacità di adattamento. A una primavera favorevole è seguita un’estate particolarmente calda, che ha accelerato le fioriture di rododendro, castagno e tiglio, anticipando i tempi di raccolta e costringendo gli apicoltori a modificare rapidamente le proprie strategie.

La varietà degli ambienti valdostani e la possibilità di spostare gli alveari verso le fioriture in quota hanno tuttavia contribuito a salvaguardare la produzione, consentendo di ottenere mieli millefiori di qualità e pregiate varietà monoflora. Un risultato che testimonia quanto la conoscenza del territorio sia determinante per affrontare una stagione sempre meno prevedibile.

La qualità sarà al centro anche del 32° Concorso regionale dei mieli della Valle d’Aosta, organizzato nell’ambito della manifestazione dall’Assessorato regionale. Sono oltre 150 i campioni in gara, un numero che conferma la partecipazione e l’impegno degli apicoltori nella valorizzazione delle produzioni locali.

La premiazione rappresenta uno dei momenti più significativi della Sagra: non soltanto un riconoscimento ai produttori, ma anche un’opportunità per far conoscere al pubblico le caratteristiche dei diversi mieli, le loro peculiarità organolettiche e il lavoro necessario per raggiungere elevati standard qualitativi.

Sulla stessa linea si colloca Denise Borbey, presidente dell’Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, che considera l’appuntamento di Châtillon una vetrina essenziale per l'intero comparto.

«La Sagra di Châtillon rappresenta una vetrina importante per la nostra apicoltura e un’occasione per far conoscere ai consumatori la qualità e la varietà dei mieli valdostani. Il lavoro degli apicoltori contribuisce a valorizzare le produzioni locali e a tutelare la biodiversità del nostro territorio».

Il valore della manifestazione si misura anche nella capacità di costruire una rete tra istituzioni, associazioni, scuole e cittadini. È un lavoro collettivo che ha contribuito a consolidare l’identità di Châtillon come Città del Miele, rafforzando nel tempo il rapporto tra la località e una produzione che appartiene alla storia agricola della regione.

A ricordarlo è Carla Rore, assessora del Comune di Châtillon, che sottolinea il percorso compiuto dalla manifestazione e il contributo di quanti ne rendono possibile la realizzazione.

«Nel corso degli anni, Châtillon si è affermata come Città del Miele, costruendo un legame sempre più forte con l’apicoltura e le produzioni locali. La Sagra è cresciuta fino a diventare un appuntamento importante, grazie alla collaborazione tra l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, le associazioni, le scuole e i tanti volontari che ogni anno contribuiscono alla sua riuscita e alla valorizzazione del miele valdostano».

Il programma della 23ª edizione si svilupperà nell’arco di tre giornate, alternando momenti di approfondimento, esperienze gastronomiche e appuntamenti dedicati alle famiglie.

L’apertura è prevista per venerdì 23 ottobre, alle 19.30, con la cena a buffet Il miele e la luna, ospitata dall’École Hôtelière di Châtillon. Un’occasione per introdurre la manifestazione attraverso il gusto e la scoperta delle possibili interpretazioni gastronomiche del miele.

Sabato 24 ottobre, alle 10.30, spazio al talk Le Città del Miele, dedicato al 25° anniversario dell’associazione, allo sviluppo dell’apiturismo e ai progetti futuri. Biodiversità, cambiamenti climatici e rischi connessi saranno al centro degli approfondimenti, accompagnati da una degustazione dei mieli delle Alpi.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, tornerà Château-Miel al Castello Gamba. L’iniziativa unirà cultura, gastronomia e produzioni del territorio con visite guidate alle opere esposte, degustazioni di mieli valdostani curate dai tecnici dell’Assessorato e finger food preparati dagli allievi dell’École Hôtelière, in abbinamento a vini e prodotti DOP della Valle d’Aosta.

La giornata centrale sarà domenica 25 ottobre, quando la Sagra animerà dalle 10 alle 18 via Chanoux, via Tollen e piazza Volontari del Sangue, con gli stand degli apicoltori e degli espositori dedicati al miele e agli altri prodotti dell’alveare.

Alle 10 è prevista la tradizionale sfilata di apertura, con gli apicoltori e le autorità accompagnati dai bambini e dal Corps Philharmonique de Châtillon. Alle 10.30, nella sala Don Paolo Chasseur, si svolgerà la premiazione del 32° Concorso regionale dei mieli della Valle d’Aosta.

Non mancheranno le occasioni per conoscere più da vicino il mondo delle api: il programma comprende la visita alla nuova sede del Museo del Miele, in piazza Duc, laboratori per bambini dedicati alla realizzazione di un balsamo per labbra al miele e degustazioni guidate gratuite dei mieli valdostani, condotte da esperti assaggiatori dell’Assessorato.

La Sagra si conferma così un appuntamento nel quale la dimensione economica dell’agricoltura incontra quella culturale e ambientale. Valorizzare il miele significa riconoscere il lavoro dei produttori, promuovere le filiere locali e ricordare che la ricchezza di un territorio non si misura soltanto attraverso ciò che riesce a vendere, ma anche attraverso ciò che sa preservare e trasmettere.

Il pensiero corre alle parole di Albert Einstein, alle quali viene spesso associata una riflessione sull’importanza delle api e sulle conseguenze della loro scomparsa, sebbene la celebre frase che gli viene attribuita non abbia un’origine documentata con certezza. Al di là di questa citazione controversa, il dato sostanziale rimane: gli impollinatori sono una componente fondamentale degli equilibri naturali e della produzione alimentare.

È anche per questo che la festa di Châtillon assume un significato che supera i confini del calendario degli eventi. In una regione alpina come la Valle d’Aosta, dove la biodiversità si intreccia con la qualità delle produzioni e con la capacità delle comunità di abitare la montagna, l’apicoltura rappresenta un esempio concreto di come tradizione e futuro possano procedere insieme.

Dal 23 al 25 ottobre, dunque, il miele sarà il protagonista visibile. Ma il messaggio che accompagnerà la Sagra di Châtillon riguarda qualcosa di più ampio: la necessità di riconoscere il valore del lavoro agricolo, sostenere chi custodisce il territorio e trasformare una tradizione locale in un’occasione condivisa di conoscenza e consapevolezza.

Il programma completo è consultabile sui canali istituzionali del Comune di Châtillon e sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta:

Consulta il programma ufficiale della Sagra del miele 2026