L’École Hôtelière protagonista della 23ª Sagra del Miele di Châtillon

L’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste rinnova, anche quest’anno, la propria collaborazione con l’Amministrazione comunale di Châtillon in occasione della 23ª edizione della Sagra del Miele e dei suoi derivati, in programma dal 23 al 25 ottobre 2026. Sono due gli appuntamenti in rassegna che vedranno protagonisti 64 allievi della scuola, nella preparazione e nel servizio di proposte gastronomiche dedicate al miele e ai prodotti di qualità del territorio.

Venerdì 23 ottobre, alle ore 19.30, presso la sede dell’École Hôtelière in Strada Italo Mus 14, si terrà la cena a buffet “Il miele e la luna”, preceduta dai saluti istituzionali alla delegazione del Comune di Lazise (VR), città ospite dell’Associazione “Le Città del Miele” per il 2026.

45 studenti delle classi quinte, coordinati dai docenti di sala e cucina, proporranno un percorso gastronomico nel quale il miele sarà protagonista di abbinamenti originali con alcune delle eccellenze del territorio: dai formaggi valdostani alle carni, dalle produzioni ortofrutticole ai dessert, con particolare attenzione alle diverse caratteristiche aromatiche dei mieli utilizzati.

La serata sarà arricchita da momenti di animazione musicale e da piccoli giochi e attività interattive, attraverso i quali gli ospiti saranno accompagnati alla scoperta dell’École Hôtelière, della sua offerta formativa e delle attività che quotidianamente coinvolgono gli studenti.

Sabato 24 ottobre, dalle ore 14.30 alle 18.00, la collaborazione proseguirà al Castello Gamba con “Château-Miel”, un percorso che unisce arte, cultura ed enogastronomia in quella che possiamo definire ‘estetica del gusto’. Diciannove studenti del terzo e quarto anno, accompagnati dai rispettivi docenti di sala e cucina, cureranno tre postazioni di degustazione, proponendo sei finger food, quattro salati e due dolci, realizzati a partire dalle produzioni DOP valdostane, tra cui Fontina, Lardo di Arnad, Jambon de Bosses e Fromadzo, in abbinamento a una selezione di vini del territorio.

L'iniziativa, organizzata dal Comune di Châtillon in collaborazione con l'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, prevede visite guidate alle opere del Castello, degustazioni di mieli e letture drammatizzate e sonorizzate curate dall'associazione “Strade del Cinema”.

Parte del ricavato degli eventi sarà destinato per attività didattiche e educative rivolte agli allievi dell’École Hôtelière, per finanziare visite studio e attività di orientamento volte a promuoverne l’inserimento sul mercato del lavoro.

Trasformare i prodotti significa avvicinare gli studenti alla conoscenza delle produzioni di qualità, della loro storia e delle tecniche di lavorazione, stimolandoli al contempo a diventarne promotori e ambasciatori. La pluriennale collaborazione con l’Amministrazione comunale di Châtillon – dichiara la Presidente Jeannette Bondaz – rappresenta un esempio concreto di integrazione tra sistema educativo, istituzioni e sistema produttivo locale, nel quale gli studenti possono mettere alla prova le competenze acquisite e contribuire attivamente alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico valdostano dimostrando al grande pubblico le capacità e le conoscenze acquisite nel loro percorso di apprendimento esperienziale presso l’École Hôtelière.

Informazioni e prenotazioni: la cena del 23 ottobre prevede una quota di partecipazione di 35 euro; l'iniziativa Château-Miel del 24 ottobre una quota di 20 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 18 ottobre al numero 333 4029802. Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.chatillon.ao.it.