Un finale di novembre all'insegna della grande varietà artistica sul palco del Teatro Splendor di Aosta, dove la sezione Spectacle della Saison Culturelle 2026/2027 — promossa dall'Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta — propone tre appuntamenti capaci di spaziare dalla canzone d'autore al teatro fisico fino alla grande opera lirica.

Ad aprire il trittico, sabato 21 novembre alle ore 20.30, sarà Sergio Cammariere con il tour "La pioggia che non cade mai". Al pianoforte e alla voce, l'artista ripercorrerà oltre vent'anni di carriera intrecciando canzone d'autore e sonorità jazz, dai brani storici come "Tutto quello che un uomo" (Premio della Critica a Sanremo nel 2003) alle composizioni strumentali della trilogia in piano solo ("Piano", "Piano nudo" e il nuovo "Vico Cammariere"), fino alle tracce dell'album "La pioggia che non cade mai" scritto con Roberto Kunstler. Ad accompagnarlo sul palco saranno Amedeo Ariano alla batteria (sostituito in alcune date da Michele Santoleri), Luca Bulgarelli al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax soprano, Roberto Gervasi alla fisarmonica e Giovanna Famulari al violoncello. Lo spettacolo è incluso nell'abbonamento Musica Leggera (biglietti: platea intero 25 euro, ridotto 20; galleria intero 20 euro, ridotto 15).

Martedì 24 novembre, sempre alle ore 20.30, i riflettori si accenderanno invece sulla comicità universale e sul teatro fisico di Paolo Nani con "La lettera". In repertorio dal 1992 con oltre 1.800 repliche applaudite dalla Groenlandia al Giappone, lo spettacolo — ideato da Nullo Facchini e Paolo Nani e ispirato agli "Esercizi di stile" di Raymond Queneau — trasforma una semplice azione quotidiana (un uomo che cerca di scrivere una lettera ma scopre di avere la penna scarica) in un esilarante gioco di variazioni ripetuto quindici volte in chiavi sempre diverse: all'indietro, senza usare le mani, in stile horror, circense o come un film muto. L'appuntamento rientra nell'abbonamento Mix (biglietti: platea intero 20 euro, ridotto 15; galleria intero 15 euro, ridotto 10).

Il mese si chiuderà infine nel segno della grande tradizione operistica con il ritorno de "La traviata" di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, in scena sabato 28 novembre alle ore 20.30 e in replica pomeridiana domenica 29 novembre alle ore 15.00. L'allestimento — prodotto da International Music and Arts, Teatro Comunale di Ferrara e Teatro Galli di Rimini — porta la firma alla regia di Andrea Bernard e la direzione musicale di Jacopo Brusa sul podio dell'Orchestra Filarmonica Italiana, affiancata dal Coro Lirico Sinfonico di Parma e dell'Emilia Romagna diretto da Andrea Bianchi. Sul palco, Elisa Verzier e Melissa Purnell si alterneranno nel ruolo di Violetta accanto a Matteo Falcier (Alfredo) e Angelo Veccia (Germont), completati dalle scene di Alberto Beltrame, dai costumi di Elena Beccaro e dalle luci di Marco Alba. Lo spettacolo è fuori abbonamento (biglietti: platea intero 40 euro, ridotto 30; galleria intero 30 euro, ridotto 20).