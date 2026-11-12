Premio Letterario Valle d’Aosta: al via la terza edizione, candidature entro il 31 dicembre

Dopo il successo delle prime due edizioni, il Premio rinnova il proprio impegno a sostegno dei libri e della lettura, proponendosi come luogo di incontro e confronto tra autori, editori e lettori. Un progetto culturale che nasce dalla particolare identità della Valle d’Aosta, terra di confine e di frontiera, storicamente aperta al dialogo tra lingue, popoli e culture, e che intende offrire agli scrittori uno spazio di confronto e di scoperta, una sorta di residenza artistica, ma anche emotiva e sociale.

"Il Premio – commenta l’Assessore Erik Lavevaz – è diventato un appuntamento atteso per inoltrare lo sguardo nella letteratura contemporanea. A livello nazionale, questo progetto sta consentendo alla Valle d’Aosta di proporsi come spazio di incontro e di riflessione, parlando dei confini che sono dentro e fuori di noi. Su scala locale, il Premio ha iniziato a creare intorno a sé una comunità di lettori che si confronta con alcuni dei protagonisti assoluti della scena letteraria, con una compartecipazione che ci ha spronato ad andare avanti e ad allargare lo sguardo anche alla scena francofona".

Le candidature sono aperte fino al 31 dicembre 2026 e sono riservate ai romanzi di autrici e autori italiani pubblicati in prima edizione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Possono concorrere opere di scrittori che abbiano almeno un libro già tradotto e pubblicato all'estero, oppure in corso di traduzione o pubblicazione internazionale.

A selezionare le opere sarà una Giuria composta da Paolo Giordano, in qualità di Presidente, Laura Marzi, Simonetta Sciandivasci, Veronica Raimo e Stefano Petrocchi. La Giuria individuerà una prima selezione di titoli, da un minimo di sei a un massimo di dieci, e successivamente i tre libri finalisti, tra i quali sarà proclamato il vincitore assoluto.

Dichiara il Presidente di Giuria Paolo Giordano: "Nei suoi primi due anni di vita il Premio Letterario Valle d'Aosta ha dimostrato di saper individuare in anticipo alcuni dei titoli che si sono poi rivelati più significativi nella successiva stagione letteraria. E questo è accaduto pur privilegiando scelte non ovvie, opere di forte carattere autoriale e innovative nello stile. Nella scorsa edizione il Premio è diventato anche l'occasione di un vero e proprio piccolo festival letterario. Un'esperienza che ha funzionato e che intendiamo ripetere. In davvero poco tempo, grazie anche all'inventiva e alla serietà dell'organizzazione valdostana, il Premio è già una realtà riconosciuta a livello nazionale".

Accanto al riconoscimento principale, saranno assegnate due menzioni speciali: una dedicata a un'opera di saggistica che abbia affrontato con originalità e profondità il tema del confine, inteso non soltanto come limite geografico, ma anche come spazio simbolico di attraversamento, incontro e trasformazione; l'altra riservata a un'opera prima, con l'intento di sostenere e valorizzare le nuove voci della narrativa italiana.

Anche quest'anno il Premio conferma il coinvolgimento diretto dei lettori attraverso una Giuria popolare composta da 100 grandi lettori valdostani, individuati tra esponenti del mondo culturale locale, gruppi di lettura del Sistema bibliotecario regionale e librerie del territorio. La Giuria popolare sarà chiamata a esprimere la propria preferenza tra i tre romanzi finalisti, assegnando una menzione speciale.

Una novità della terza edizione sarà infine l'attenzione dedicata alla letteratura e all'editoria in lingua francese, con un appuntamento specifico inserito nel programma delle giornate conclusive. Un'iniziativa che intende valorizzare la vocazione francofona della Valle d'Aosta e il suo patrimonio linguistico e culturale, rafforzando il dialogo con la produzione letteraria d'Oltralpe.

La long list sarà decretata a gennaio 2027, mentre i tre finalisti saranno annunciati a marzo 2027. La manifestazione conclusiva si svolgerà dal 15 al 17 aprile 2027 con una serie di appuntamenti dedicati alla letteratura, incontri con gli autori, conversazioni e spettacoli dal vivo aperti al pubblico, che trasformeranno la Valle d'Aosta in un luogo di confronto e partecipazione culturale.

A ciascuno dei tre finalisti sarà attribuito un premio di 3.000 euro, cui si aggiungeranno 1.000 euro per il vincitore assoluto, che riceverà anche un'opera realizzata da un artigiano valdostano. Alle due menzioni speciali per la saggistica e per l'opera prima sarà assegnato un riconoscimento di 1.000 euro ciascuna.

COME PARTECIPARE

Le case editrici interessate potranno candidare le opere entro il 31 dicembre, inviando una mail all'indirizzo premioletterario@regione.vda.it .

L'elenco delle opere ammesse sarà reso pubblico a gennaio 2027.

INFORMAZIONI

https://premioletterariovda.it/.