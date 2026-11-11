Vallée en Saveurs: tre fine settimana tra gusto, natura e benessere a Pré-Saint-Didier e La Thuile

Un viaggio alla scoperta dei sapori e delle bellezze della Valle d'Aosta, tra tradizioni gastronomiche, natura e momenti di relax. È questo lo spirito di "Vallée en Saveurs", l'iniziativa che si svolgerà a Pré-Saint-Didier e La Thuile durante tre fine settimana, il 14 e 15 novembre, il 28 e 29 novembre e il 12 e 13 dicembre 2026.

L'evento, completamente gratuito e con prenotazione obbligatoria, offre ai partecipanti un'esperienza che unisce la scoperta del territorio alla valorizzazione delle sue eccellenze enogastronomiche, con spostamenti organizzati a bordo di navette elettriche tra le due località.

Il programma prevede il ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti al Municipio di Pré-Saint-Didier, dove si svolgeranno le operazioni di registrazione e la partenza delle navette.

La prima tappa sarà La Thuile, con una visita guidata del borgo, seguita da una sosta presso Les Fontines, dove i partecipanti potranno visitare il magazzino della Fontina DOP e conoscere da vicino uno dei prodotti simbolo della tradizione casearia valdostana.

L'esperienza proseguirà con una degustazione di Fontina DOP, specialità tipiche del territorio e Blanc de Morgex et de La Salle, vino caratteristico della zona.

A completare la giornata sarà la possibilità di accedere, in orario serale, alle Terme di Pré-Saint-Didier, fino a esaurimento dei posti disponibili per ciascuna giornata.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 28 persone per corsa. Per prendere parte all'iniziativa è necessario prenotare online, scegliendo la giornata e la corsa desiderate, attraverso il sito https://prenota.valleeensaveurs.it/.

Una volta completata la prenotazione, i partecipanti riceveranno via email un pass con codice QR, da mostrare all'autista al momento della partenza. Non è necessario scaricare alcuna applicazione.

Gli organizzatori consigliano di portare abiti caldi, scarpe comode e un costume da bagno per l'eventuale ingresso alle terme.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero +39 353 359 6242 oppure scrivere all'indirizzo info@valleeensaveurs.it.

"Vallée en Saveurs" è un'iniziativa finanziata dal Ministero del Turismo nell'ambito del FUNT 2026, organizzata dal Comune di Pré-Saint-Didier con la partecipazione dell'Assessorato regionale del Turismo, Sport e Commercio. La tecnologia a supporto dell'evento è curata da CandiFix.