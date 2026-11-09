Per il secondo anno consecutivo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Università della Valle d’Aosta propone, dal 17 al 27 novembre 2026, un programma di lezioni aperte alla cittadinanza dedicate al tema del contrasto alla violenza di genere.

I docenti universitari di diverse discipline hanno risposto all’appello della Rettrice Manuela Ceretta e del professore Angelo Benozzo, presidente del Comitato Permanente di Garanzia dell’Università, a dedicare una lezione del proprio insegnamento al tema del contrasto alla violenza di genere con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la conoscenza di tale fenomeno.

“Anche quest’anno, come Università, rinnoviamo il nostro impegno nel contrasto alla violenza di genere, consapevoli della responsabilità che abbiamo nel contribuire a un cambiamento culturale. Crediamo che la conoscenza e l’educazione siano strumenti fondamentali per comprendere il fenomeno e promuovere una maggiore consapevolezza. Aprire le nostre aule alla cittadinanza significa offrire occasioni di riflessione e confronto sul tema”, dichiara la Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta.

Aperte alla comunità universitaria e a tutte le persone interessate, le lezioni spazieranno dalla psicologia al diritto e dall’economia alla letteratura.

Ingresso libero nei limiti dei posti disponibili. Per partecipare alle lezioni sarà sufficiente presentarsi all’ingresso del polo universitario di Aosta, in via Monte Solarolo 1, dove saranno indicate le aule in cui si svolgono gli incontri.

Programma delle lezioni aperte alla cittadinanza

Martedì 17 novembre, dalle ore 14.45 alle ore 16.45

Rapporto di lavoro e parità di genere: conoscere, prevenire e tutelare

Prof. Daniele Chapellu (Diritto del lavoro).



Mercoledì 18 novembre, dalle ore 11.15 alle ore 13.15

Il contrasto alla violenza di genere attraverso il diritto: il valore aggiunto dell’Unione europea

Prof. Lorenzo Grossio (Diritto dell’Unione europea).



Giovedì 19 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Inclusione e accessibilità nelle organizzazioni

Prof. Lorenzo Fattori (Economia aziendale).



Lunedì 23 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Solo “solo” parole

Prof. Luca Castelletti e Prof.ssa Angelica Vedelago (Communication, tourism and anglophone world).



Martedì 24 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Amore, paura, controllo. Dinamiche relazionali della violenza intrafamiliare

Prof.ssa Laura Ferro (Psicologia clinica e teorie e tecniche del colloquio).



Mercoledì 25 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 11.00

Gender-based violence: types and factors

Prof. Martin Dodman (The cultural construction of gender).



Giovedì 26 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 13.30 Violenza di genere: dalla consapevolezza all’azione Prof.ssa Valentina Porcellana (Antropologia culturale).

Giovedì 26 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.00

Sulla “Violenza Simbolica”: immaginari, linguaggi e rappresentazione

Prof. Simone Bernardi Della Rosa (Semiotica e comunicazione).



Venerdì 27 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Tra piazze e Parlamento: l’evoluzione delle culture partitiche italiane di fronte alla violenza di genere (1946-2026)

Prof. Paolo Gheda (Storia dei partiti politici).



Venerdì 27 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 13.30

Voci, corpi, riscatti. Violenza di genere nella letteratura italiana contemporanea

Prof.ssa Roberta Colombo (Letteratura italiana).



Venerdì 27 novembre, dalle ore 11.15 alle ore 13.15

Il ruolo dell’amministrazione pubblica nel contrasto alla violenza di genere. Dalla governance alla programmazione dei servizi antiviolenza

Prof.ssa Chiara Castaldo (Diritto amministrativo).

Oltre alle lezioni aperte alla cittadinanza, a studenti e studentesse saranno riservati brevi approfondimenti sul tema all’interno di alcuni insegnamenti.



Lunedì 16 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.00

La violenza di genere: processi di legittimizzazione culturale, intervento online a cura della professoressa Chiara Volpato

(nell’ambito dell’insegnamento Psicologia delle emozioni della professoressa Mariagrazia Monaci).



Giovedì 19 novembre, dalle ore 8.45 alle ore 9.15

Imparare a leggere e interpretare le statistiche: il caso della violenza sulle donne

(nell’ambito dell’insegnamento Corso zero di Matematica della professoressa Claudia Maria Chanu).



Lunedì 23 novembre, dalle ore 8.45 alle ore 9.15

Rapporti, proporzioni e percentuali

(nell’ambito dell’insegnamento Didattica della matematica I della professoressa Claudia Maria Chanu).



Venerdì 27 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 11.30

The institutional role of advertising for women

(nell’ambito dell’insegnamento Marketing Communication del professor Giampaolo Viglia).