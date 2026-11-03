Plus arriva nel quartiere Cogne con attività gratuite per i giovani

Nei prossimi mesi Plus organizza alcune attività nei quartieri della città. Da sempre gli operatori e le operatrici hanno accompagnato i giovani e le giovani sul territorio di Aosta, con appuntamenti dedicati al volontariato e alla cittadinanza attiva, passeggiate e percorsi in e-bike per promuovere la mobilità sostenibile ed eventi ludico-sportivi che hanno offerto occasioni di incontro e socializzazione.

Da novembre la proposta si strutturerà con un calendario che varierà di mese in mese e che toccherà diversi luoghi della città. Il primo protagonista delle uscite è il quartiere Cogne, grazie alla collaborazione con l’Istituzione Scolastica Emile Lexert. Per Plus aprire il dialogo con la scuola ha il duplice obiettivo di stringere partenariati con le agenzie educative del territorio e di ampliare il target di riferimento, rivolgendosi con tempi e modalità specifiche a ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni, coinvolgendo l’età complessa della preadolescenza.

Venerdì 6 novembre Plus propone un pomeriggio di divertimento e socializzazione in Piazza Salvo d'Acquisto, di fronte all'ingresso della Lexert, dalle 13.00 alle 16.00. Ai e alle partecipanti verrà offerto il pranzo e a seguire saranno messi a disposizione alcuni tavoli da ping pong. Gli operatori e le operatrici di Plus animeranno il pomeriggio con brevi gare e altri giochi collettivi sullo spazio della piazza. Il pomeriggio è dedicato a studenti e studentesse della Secondaria di Primo Grado. In caso di maltempo l’attività è confermata presso gli spazi della scuola.

Giovedì 19 novembre dalle 17.15 alle 18.15 Plus organizza inoltre un laboratorio per scoprire il mondo della carta con l'artista Federica Mossetti. I partecipanti e le partecipanti sono invitat3 a realizzare dei libri pop up, creando pagine con elementi tridimensionali di grande effetto.

Le proposte negli spazi scolastici sono rivolte a studenti e studentesse dell’Istituzione scolastica E. Lexert, sono gratuite e richiedono l’iscrizione.