Aosta: Il 27 ottobre la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2026

Martedì 27 ottobre alle ore 10:30, la Sala Congressi BCC Valdostana di via Giuseppe Garibaldi 3 ad Aosta ospiterà la presentazione ufficiale della 36ª edizione del Dossier Statistico Immigrazione 2026.

L'iniziativa, promossa in contemporanea in tutte le regioni italiane, è curata dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con il centro studi Confronti, l'Istituto di Studi Politici S. Pio V e il sostegno dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Il Dossier rappresenta un appuntamento annuale di riferimento per l'analisi dei dati demografici, sociali ed economici legati al fenomeno migratorio, fornendo uno strumento scientifico orientato al superamento dei pregiudizi e delle percezioni distorte della realtà sociale.

La sezione dedicata alla Valle d'Aosta offre una panoramica territoriale arricchita da schede infografiche, tavole di sintesi e una mappatura aggiornata delle strutture di accoglienza attive nella regione.

L'incontro si aprirà con i saluti introduttivi di Miguelina Baldera Santana, presidente dell'associazione Uniendo Raices, e di Milena Martinat, pastora della Chiesa Valdese di Aosta. A seguire interverranno William Bonapace, referente regionale IDOS; Marco Gheller, assessore alle Politiche sociali, ai Presidi di comunità e alla Coesione del Comune di Aosta; e Tiziana Gagliardi, rappresentante di EnAIP Valle d'Aosta per il progetto Habita Aosta.

I lavori saranno moderati da Arnela Pepelar, referente dell'area Migrazioni della cooperativa sociale L'Esprit à L'Envers.

Durante l'evento, ai partecipanti presenti in sala verrà distribuita gratuitamente una copia cartacea del volume fino a esaurimento scorte. Inoltre, nel corso della mattinata sarà sbloccato il download gratuito del report completo dal portale ufficiale dossierimmigrazione.it, dove rimarrà sempre consultabile anche la scheda di sintesi dei dati regionali e nazionali.