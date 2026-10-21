Università della VDA, al via "Orizzonte Biofilo"

Giovedì 5 novembre dalle ore 18:00 alle 20:00, l'Aula L1 del pôle universitario di via Monte Solarolo ad Aosta ospiterà la conferenza stampa-evento che darà il via ufficiale ad “Orizzonte Biofilo”. Il programma di ricerca-azione 2026–2027 è promosso da The First Thursday®, dal Centro di ricerca GREEN dell’Università della Valle d’Aosta e dall’Associazione Culturale BLU, con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L'iniziativa raccoglie ed si sviluppa a partire dall'esperienza di Mutamenti Urbani, spin-off di The First Thursday® focalizzato sulla rigenerazione territoriale, per unire ricerca scientifica, progettazione, arte e partecipazione pubblica. L'obiettivo è analizzare come l'elemento naturale possa essere integrato nella qualità degli spazi urbani e dell'architettura come principio essenziale di benessere collettivo.

Le quattro componenti del progetto e le alleanze territoriali

Il percorso di sperimentazione integrerà quattro direttrici fondamentali:

L'Area Rigenerativa Ovest dell'Ateneo: L'anfiteatro semiaperto e la piazza del nuovo edificio universitario verranno analizzati come spazio di cerniera tra vita accademica, paesaggio alpino e centro urbano.

La ricerca scientifica sostenuta da GREEN: Studio sulle condizioni ambientali, la percezione rigenerativa e l'impatto della natura sulla fatica mentale e l'attenzione.

Il Percorso Natura: Una direttrice di connessione tra città, università e territorio.

Il Digital Twin: Strumento di simulazione digitale per esplorare e mettere a confronto diversi scenari di trasformazione biofila.

Il progetto si avvale di una rete articolata di partner territoriali, tra cui la BCC Valdostana, lo Zonta Club Aosta Valley per gli aspetti di inclusività e pari opportunità, l'Ordine degli Architetti PPC della Valle d'Aosta per le competenze progettuali e il GAL Valle d'Aosta.

Il calendario degli incontri (2026–2027) e il programma del 5 novembre

Il percorso pubblico si articolerà in cinque appuntamenti principali: il 5 novembre 2026 (The First Thursday: un sistema che prende forma), il 4 febbraio 2027 (Progettare il benessere), il 4 marzo 2027 (La Natura dentro la città), il 6 maggio 2027 (Dalla città alla Natura) e il 3 giugno 2027 (La città che respira).

L'evento inaugurale del 5 novembre vedrà gli interventi di Roberta Carla Balbis (presidente BLU Associazione Culturale), della prof.ssa Valentina Porcellana e del prof. Giuseppe Barbiero (Centro di ricerca GREEN), oltre alle testimonianze di Fabio Bolzoni (Direttore Generale BCC Valdostana), dell'arch. Anna Pedemonte (OAPPC VdA), di Elisabetta Bottinelli (ODAF VdA), dell'artista Chicco Margaroli, di Marta Anello (GAL Valle d'Aosta) e di Lolita Bizzarri (Guide Trek Alps). L'incontro si concluderà con un aperitivo di networking.