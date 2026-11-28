C’è una ricchezza che spesso passa inosservata, perché si trova sotto i nostri piedi, ma dalla quale dipendono la qualità dell’ambiente, la biodiversità, la disponibilità di acqua e persino la sicurezza alimentare. È il suolo, una risorsa preziosa e fragile, la cui tutela assume un’importanza ancora maggiore in un territorio alpino come la Valle d’Aosta. Proprio per richiamare l’attenzione su questo patrimonio naturale, l’Assessorato regionale alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente promuove un incontro in occasione della Giornata mondiale del Suolo 2026, nell’ambito del progetto europeo Interreg SOIL: Our Invisible Ally.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 dicembre 2026, al Vivaio forestale regionale Abbé Henry di Quart. La partecipazione sarà gratuita, ma i posti disponibili saranno limitati e sarà quindi necessaria l’iscrizione obbligatoria.

La ricorrenza internazionale, istituita dalle Nazioni Unite attraverso la FAO e celebrata ogni anno il 5 dicembre, quest’anno sarà accompagnata dal tema «Tackle soil compaction, boost food production», ovvero affrontare la compattazione del suolo per incrementare la produzione alimentare. Un messaggio che mette in evidenza una delle principali minacce alla salute dei terreni: la perdita della loro struttura naturale, con conseguenze sulla capacità di assorbire e trattenere l’acqua, sulla fertilità e sulla produttività degli ecosistemi.

Il progetto SOIL: Our Invisible Ally, finanziato dal Programma Interreg Spazio Alpino 2021-2027, nasce proprio con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza di cittadini e istituzioni sull’importanza di una gestione sostenibile del suolo. Una sfida che riguarda da vicino le comunità alpine, chiamate a preservare un equilibrio delicato tra attività umane, sviluppo del territorio e tutela ambientale. Un suolo sano, infatti, contribuisce alla conservazione della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e a una gestione più responsabile delle risorse idriche.

«L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle strategie per tutelare e valorizzare il suolo, cuore pulsante della vita e della sostenibilità ambientale – sottolinea l’assessore Davide Sapinet – e richiama l’attenzione sulla compattazione del suolo e sul suo impatto sulla produzione alimentare, sottolineando il ruolo dei suoli sani per la sicurezza alimentare, la biodiversità e il contrasto al cambiamento climatico».

La Valle d’Aosta può inoltre contare su un percorso istituzionale già avviato sul fronte della tutela di questa risorsa. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del 2022, l’Amministrazione regionale ha aderito alla Carta nazionale dei principi sull’uso sostenibile del suolo e ha istituito l’Osservatorio regionale sul consumo del suolo. Un organismo che consente di monitorare l'evoluzione del territorio e disporre di elementi utili per orientare le politiche di pianificazione e salvaguardia.

I dati, consultabili anche attraverso il sito di Arpa Valle d’Aosta, indicano che la regione si colloca tra quelle con i livelli più contenuti di consumo di suolo, evidenziando soprattutto una marcata decelerazione del fenomeno. Un elemento significativo per un territorio montano, dove ogni trasformazione del paesaggio deve confrontarsi con la fragilità degli ecosistemi e con la necessità di preservare spazi naturali e superfici agricole.

La Giornata mondiale del Suolo diventa così un’occasione per andare oltre la semplice sensibilizzazione e riportare al centro del dibattito pubblico una risorsa che troppo spesso viene considerata soltanto come superficie da utilizzare. Perché la tutela del territorio comincia proprio da ciò che non vediamo: il suolo è la fondamenta silenziosa della vita alpina e custodirlo oggi significa proteggere le radici del futuro della Valle d’Aosta.