Questa volta arriva il Balfok, grazie al gruppo informale "Folks Aosta", composto da giovani tra i 25 e i 30 anni che, dopo aver frequentato le serate del Bal.un Balfolk Universitario di Torino, hanno espresso il desiderio di portare l'esperienza in Plus.

Tutti i martedì di dicembre, l'1, l'8, il 15 e il 22, dalle 20.30 alle 22.30 la sala EXPO si anima con un laboratorio di balli e musica di origine popolare, per un momento di aggregazione e festa dedicato in modo particolare ai giovani e alle giovani. Non solo, l'iniziativa Dicembre in Folk rappresenta inoltre un'opportunità per conoscere o avvicinarsi alla cultura trad, folk e neofolk. L'importante collaborazione con l'associazione Etétrad consente infine un approccio curato e ricercato della musica in un alcuni momenti specifici dei laboratori, in cui sarà possibile approfondire non solo gli aspetti storici che accompagnano il folk ma anche la molteplicità di prospettive che abitano nel presente questo genere musicale.



Infine domenica 20 dalle 15.00 alle 18.30 nella piazzetta di Plus tutte le età sono invitate a partecipare all'appuntamento speciale di BalFolk, inserito nell'evento Winter is coming, la festa di inizio inverno organizzata da Plus.



La partecipazione è libera, non è necessaria l'iscrizione.